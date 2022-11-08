陳若儀3條千元字母手鍊訴勇敢心境　搭81萬卡地亞鑽石手環洩身價

▲陳若儀近日開始恢復正常社交，打扮時尚與姊妹淘聚餐。（圖／翻攝kellymermaidchen IG）



記者陳雅韻／台北報導

林志穎7月22日駕駛特斯拉在桃園自撞橋墩號誌桿受傷，休養多時後，10月他公開48歲生日切蛋糕的照片向粉絲報平安，而這陣子忙著照顧他與3個兒子的老婆陳若儀終於能鬆口氣，恢復正常的社交活動，近日她秀出81萬卡地亞（Cartier）LOVE鑽石手環洩貴婦身價，她同時疊搭3款倫敦品牌TINKALINK的字母手鍊，三個英文字道盡她的心情。

▲林志穎（右）10月慶祝48歲生日。（圖／翻攝kellymermaidchen IG）

陳若儀所戴的三款字母手鍊，為Tast Boutique引進的倫敦手工製作水晶首飾與配飾品牌TINKALINK，藉由英文字母排出個人宣言，單款約1,600元起，她所挑的款式分別為「LOVED」（被愛）、她每回發文必貼的「GRATITUDE」（感恩）與「BRAVE」（勇敢）字樣，展現她為人妻、為人母的堅強。

▲陳若儀戴著810,000元卡地亞鑽石手環，搭配3條倫敦水晶首飾品牌TINKALINK字母手鍊。（圖／翻攝kellymermaidchen IG）

而陳若儀同時疊搭的閃亮手環，則是卡地亞招牌LOVE玫瑰金手環小型款，共鑲嵌177顆共重約0.95克拉的圓形明亮式切割鑽石，附經典的螺絲起子。她不僅是卡地亞的擁護者，也是愛馬仕（Hermes）、香奈兒（CHANEL）等一線品牌的VIP，近日重返時尚活動，第一場就獻給她的愛牌香奈兒。

▲陳若儀久違時尚活動，回歸的第一場獻給愛牌香奈兒。（圖／翻攝kellymermaidchen IG）

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