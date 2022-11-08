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保養不夠力？一周一次「乳霜灌膚法」乾肌迅速變嫩又彈潤

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記者李薇／台北報導　圖／unsplash

秋冬季節到來，乳液灌膚法可能效果已經不太足夠，假如有預算的女孩，不妨可以來試試「乳霜灌膚法」，透過面膜、按摩手法的搭配，加強乳霜吸收，尤其是乾性肌膚更適合這一套保養技巧，讓肌膚再也不脫皮、緊繃。

▲乳霜灌膚法,保養,乳霜,護膚,。（圖／unsplash）

【乳霜灌膚法】

1.熱敷

在洗完臉之後，可以先用熱毛巾熱敷全臉，幫助毛孔打開，以利後續吸收滋養成分，大約敷3分鐘即可。

2.深層清潔

使用泥狀的深層去角質面膜，幫助臉部髒污徹底帶走，建議敷到表面稍微變乾，就可以清潔洗掉。

3.化妝棉濕敷

挑選適合濕敷的化妝棉，全面利用化妝水浸透之後，敷在全臉大約5分鐘，如果臉部吸收速度快，可以使用保濕噴霧加強，避免化妝棉過乾。

▲乳霜灌膚法,保養,乳霜,護膚,。（圖／unsplash）

4.乳霜厚敷

把用過的濕敷化妝棉先暫時收進碗裡，使用習慣的乳霜，用量要比平常更多，厚敷全臉，接著蓋上步驟3的濕敷化妝棉，將乳霜鎖在臉部肌膚，達到封存的效果。

5.蓋上軟膜

因為濕敷化妝棉長時間接觸空氣，還是會有蒸散的狀況出現，如果想要效果更好，可以搭配韓國現在火紅的軟膜，調配適當份量敷在化妝棉外層，等待約10分鐘，如果沒有也可以不做，或是隨時用保濕噴霧補充水分。

6.將乳霜按摩到吸收即可

接著把軟膜跟化妝棉取下，剩下殘留在肌膚的乳霜，可以搭配提拉的按摩手技，幫助吸收，讓剩餘的乳霜也不會浪費，建議整套手法一週可以進行一次。

關鍵字：

乳霜灌膚法, 保養, 乳霜, 護膚

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