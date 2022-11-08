BURBERRY 101店獨賣「創世神」聯名！點陣LOGO、像素小黃花巨可愛

記者王則絲／台北報導

BURBERRY於台北101購物中心的旗艦店在近日重新開幕，不只換上全新奢華店裝，於近三百坪的空間內陳列齊全男、女、童裝、絲巾、風衣⋯⋯專區，現在一進門口還能看見最新聯名「創世神」MINECRAFT系列展示區，新潮的點陣字體LOGO以及像素小黃花等元素躍上眾多單品，全球僅有7間限定店點販售，時尚迷必來朝聖。

▲BURBERRY旗艦店全新開幕。（圖／品牌提供）



BURBERRY旗艦店全新店裝再度請來著名建築師Vincenzo De Cotiis操刀設計，延續一貫簡練奢華的方式處理，透過交錯的金屬網格和棋盤格瓷磚地板，在在呼應BURBERRY經典格紋，並結合「天空之鏡（Mirrored Ceilings）」裝置，帶來新穎的視覺體驗。

▲BURBERRY與經典遊戲MINECRAFT的最新聯名系列專區。（圖／記者王則絲攝）



進門首個空間，為BURBERRY與經典遊戲MINECRAFT的最新聯名系列專區，此次為BURBERRY首度與電子遊戲合作，全球僅有7間限定店點販售，台北101正是其中一間。

BURBERRY X MINECRAFT系列包括Waterloo風衣、大衣、Logo印花上衣、連帽上衣、帽子與圍巾等品項，於設計中巧妙融入MINECRAFT風格，像是將LOGO變化為點陣圖案，以及遊戲中的小花朵、怪物，讓玩家們看了會心一笑。

▲BURBERRY與經典遊戲MINECRAFT的最新聯名系列。（圖／品牌提供、記者王則絲攝）



【更多近期精品開幕】

美國設計師品牌THOM BROWNE全台第二間店進駐微風南山，延續首店與ASA Studioalbanese建築師Flavio Albanese的合作，帶來一間超極簡風格辦公室，佔地逾60坪的空間，是首店2倍大，以經典的灰色作為主色調，設有成排的日光燈管照明、黑與白色水磨石地板與淺灰色Bardiglio大理石牆面，充滿世紀中期現代主義（Vintage Mid-century）辦公室風格的家具。

▲THOM BROWNE微風南山店延續首店與ASA Studioalbanese建築師Flavio Albanese的合作 。（圖／品牌提供）

卡地亞（Cartier）台北101旗艦店近日重新開幕，由法國建築大師Bruno Moinard及Claire Bétaille所屬事務所Moinard x Bétaille 精工雕琢，打造3樓至5樓佔地近280坪的挑高空間，每一層樓、每一個角落都宛如一幅充滿細節的風景畫，搭配捷克品牌Lasvit美麗燈飾，並融入精湛裝飾工藝，恰好與品牌腕錶與珠寶所採用的精巧工藝相呼應，讓顧客猶如置身藝廊，能細細品味卡地亞Cartier的雅意，在風格空間之間自在欣賞臻品。

▲卡地亞Cartier台北101旗艦店嶄新開幕。（圖／品牌提供，以下同）

FENDI女裝店近日於台中新光三越重新改裝開幕，店裝以反光亮面和霧面銀色金屬條重新詮釋品牌經典 Pequin 圖案，全店販售有冬季限定系列最新服裝、包款、鞋款與配飾。而在Baguette包款滿25歲之際，此系列以該包款為主軸無限延伸至服裝及配飾設計之中，Baguette 包款除了擁有毛料、亮片與尼龍等多樣化材質，還可以變成超迷你口袋，注入派克大衣和長筒靴，豐富每時每刻的造型。

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