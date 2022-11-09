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營養師推薦女性必吃「6種深綠色蔬菜」　抗老、補鈣還能預防罹癌

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▲▼ 營養師推薦女性必吃6種深綠色蔬菜。（圖／翻攝unsplash,pexels）

▲營養師指出深綠色蔬菜不僅能抗老，還能補鈣、抗發炎。（圖／翻攝IG@etudeofficial）

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unsplash、pexels

女生為了凍齡、擁有美肌好狀態，可以花錢、花時間和精力每天保養，甚至努力運動都在所不惜，但你知道嗎？吃對食物也是一大關鍵！營養師谷傳玲就表示，女生想要抗衰老、保持年輕健康狀態，一定要多吃深綠色蔬菜。她就列出深綠色蔬菜對女性的5大好處，不僅對肌膚很好，還能補鈣、降低罹癌風險，她也進一步分享最推薦的6種深綠蔬菜，女生們快筆記起來。

▲▼ 營養師推薦女性必吃6種深綠色蔬菜。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃可補鈣和維生素K

深綠色蔬菜很補鈣和維生素K。尤其女性停經後，鈣質流失增加，比男性更容易骨質疏鬆，要降低這個風險，建議從年輕時好好補鈣。而深綠色蔬菜不僅富含鈣，還有豐富維生素K，能促進鈣沈積到骨骼上。

▲▼ 營養師推薦女性必吃6種深綠色蔬菜。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃可補充維生素C

女性相比於男性更容易缺鐵，而維生素C可以促進鐵的吸收。另外，維生素C還能促進鈣的吸收、膠原蛋白形成，還能抗氧化，有助於女性保持年輕的狀態。

＃富含多種抗氧化成分

除了維生素C，深綠色蔬菜還富含β-胡蘿蔔素、α-生育酚、葉黃素、玉米黃素，這些抗氧化劑聯合起來可以更好的抗氧化、抗發炎，自然有助於老得慢了。

▲▼ 營養師推薦女性必吃6種深綠色蔬菜。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃有助降低癌症發病風險

部分深綠色蔬菜屬於十字花科，富含異硫氰酸鹽，異硫氰酸鹽及其代謝產物可以促進雌激素轉化為2-羥基雌酮，可幫助弱化因雌激素優勢引發的乳腺細胞增殖和癌變。簡單的說就是，多吃十字花科的深綠色蔬菜，可幫助降低乳腺癌的發病風險。

＃富含葉酸

孕期如果缺乏葉酸，胎兒容易神經管畸形，而深綠色蔬菜就富含葉酸，所以備孕期、孕期中女性建議要多吃深綠色蔬菜。雖然食物中的葉酸預熱、遇酸容易被破壞，但注意避免過度加熱烹調，深綠色蔬菜還是補充葉酸的不錯途徑。為了減少葉酸的損失，谷傳玲建議可以沸水汆燙1分鐘後，涼拌來食用就可以了。

▲▼ 營養師推薦女性必吃6種深綠色蔬菜。（圖／翻攝unsplash,pexels）

谷傳玲指出，常見的深綠色蔬菜有將近20種，每一種都分別含有上面9種營養素中的幾種，而經過系統分析，最推薦女性攝取以下6種深綠色蔬菜，分別是綠莧菜、小白菜、芥藍、菠菜、青花椰和木耳菜，建議每天至少吃2個拳頭大小。

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關鍵字：

保養, 護膚, 抗老, 延緩老化, 抗氧化, 凍齡, 美肌, 飲食, 食物, 蔬菜, 營養師

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