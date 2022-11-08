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特殊款柏金包太火紅　愛馬仕巴黎旗艦店造型款上看571萬

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▲▼拍賣會包款與珠寶 。（圖／公關照）

▲以愛馬仕巴黎福寶旗艦店為靈感的柏金包為佳士得香港秋拍領銜拍品，估價約5,710,000元起。（圖／佳士得提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

佳士得（CHRISTIE’S）香港手袋與配飾秋拍將於26日在香港會議展覽中登場，身價水漲船高的愛馬仕（Hermès）包包大軍，毫無意外再度成為貴婦們鎖定焦點，領銜之作是以品牌位於巴黎寶福大道24號旗艦店為靈感的獨一無二FAUBOURG柏金包，估價逾571萬元，身價超越收藏家搶破頭的白色喜瑪拉雅尼羅鱷魚皮25公分柏金包。

▲▼拍賣會包款與珠寶 。（圖／公關照）

▲佳士得呈獻愛馬仕罕見霧面白色喜瑪拉雅尼羅鱷魚皮25公分柏金包，估價約4,080,000元起。

此次在佳士得香港秋拍成功吸睛的愛馬仕巴黎旗艦店造型FAUBOURG柏金包，選用霧面水泥灰色短吻鱷皮、白色TOGO、SWIFT及SOMBRERO小牛皮打造，並搭配橙色及奶昔白色SWIFT小牛皮及霧霾藍色CHEVRE山羊皮，巧妙重現旗艦店在白天時的氣派外觀；愛馬仕罕見的異材質包款身價也不凡，同場將拍賣黃褐色BARÉNIA小牛皮及沼澤橡木22公分木製凱莉包，估價上看245萬元。

▲▼拍賣會包款與珠寶 。（圖／公關照）

▲佳士得香港秋拍另一焦點為愛馬仕黃褐色BARÉNIA小牛皮及沼澤橡木22公分木製凱莉包，估價約2,450,000元起。

不僅愛馬仕深受追捧，數量稀少或特殊訂製的LV（Louis Vuitton，路易威登）行李箱也是拍賣會主力，一位日本收藏家委託佳士得拍賣13個特殊版行李箱，總值逾1200萬元，此次秋拍率先登場為2009年製造、全球僅5套的Monogram聖誕裝飾品收藏箱，內有53件不同形狀和大小的LV經典元素的聖誕樹裝飾

▲▼拍賣會包款與珠寶 。（圖／公關照）

▲日本收藏家委託佳士得拍賣的LV Monogram聖誕裝飾品收藏箱，估價約2,040,000元起。

本周末在台北則有富藝斯（PHILLIPS）與邦瀚斯（Bonhams）兩家香港秋拍預覽會登場，將展出重點珠寶、名錶與藝術品，供台灣收藏家近距離鑑賞。富藝斯端出市場難尋的天然緬甸紅寶石作品，亮點為一枚4.95克拉未經加熱處理的天然紅寶石配鑽戒指，估價上看1500萬元；另有一組緬甸鴿血紅紅寶石首飾套裝，當中包括一條天然紅寶石配鑽石項鍊、一條天然紅寶石配鑽石手與耳環，成套亮相實屬難得。

▲▼拍賣會包款與珠寶 。（圖／公關照）

▲富藝斯香港秋拍亮點為4.95克拉緬甸天然紅寶石配鑽石戒指，估價約15,490,000元起。（圖／富藝斯提供，以下同）

▲▼拍賣會包款與珠寶 。（圖／公關照）
▲富藝斯香港秋拍呈獻緬甸天然紅寶石配鑽石手鍊，紅寶石共重約28.11克拉，約8,150,000元起。

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關鍵字：

愛馬仕, Hermes, 佳士得, LV, Louis Vuitton, 路易威登, 富藝斯, 邦瀚斯

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