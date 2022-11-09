皮膚科醫師曝「5個保養壞習慣」導致敏感肌　愛敷面膜小心也NG

▲皮膚科醫師提醒，有些錯誤保養行為會導致肌膚敏感。（圖／翻攝IG@laneige_kr、@abib.official）

記者張毓容／台北報導

現代人很重視保養，但有敏感肌的人卻越來越多，尤其女性比例明顯高於男性，除了環境氣候因素、不良的生活作息影響外，錯誤保養方式也是常見的主因！皮膚科醫師王瑞艷就列出5個會導致敏感肌的保養壞習慣，快來看看你中了幾個？

NG 1：過度使用面膜



天天使用面膜，容易導致過度水合，外界的刺激物容易進入皮膚，使得正常功能受損，造成水合皮膚炎，嚴重的話還會導致角質脫落，造成皮膚屏障受損。

大部分面膜只能臨時補水，比起敷面膜，更重要的是敷完面膜後及時塗上保濕霜，否則敷多少面膜都救不了你的臉。

NG 2：錯誤的洗臉方式



有些出油旺盛的油皮人，只要一出油就想洗臉，但每天多次洗臉，只會傷害皮膚屏障。醫師提醒，洗臉只會洗掉已分泌出來的油，但不能幫助控制出油，很多又油又敏感的肌膚都是「洗」出來的。

而若是乾性肌或敏感肌，頻繁使用潔顏產品會導致皮膚屏障進一步損害，若早上出油不多，可用溫度合適的清水洗臉即可。

NG 3：喜歡用熱水或冰水洗臉



除了洗臉次數，用過冷或過熱的水洗臉也容易刺激皮膚、傷害皮膚，合適的洗臉水溫是30～35度的溫涼水。

NG 4：過度使用功效性保養品



像是果酸、水楊酸、杜鵑花酸（壬二酸）等酸類保養品，有些人一聽說可以代謝角質、祛痘、美白，沒注意用法就隨意大肆使用，結果反而引起皮膚炎。酸類成分有刺激性，不能隨意使用，對於皮膚本來就敏感的人來說，更不能用，小心美白祛痘不成，反而爛臉。

NG 5：風吹日曬不保養



絕大多數敏感肌膚都是因為皮膚屏障受損。經常在室外風吹或長時間待在空調房，不做好保濕，臉部肌膚水分容易流失，進而加劇皮膚屏障的損傷。而日曬不僅可能曬傷皮膚，紫外線還會穿透到真皮層，對皮膚造成更深一層的傷害。

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