金秀賢秋冬時尚少不了6萬氣質錶　黑金色組合正夯

▲金秀賢戴MIDO Commander Chronograph Special Edition香榭系列漸層計時碼錶特別版，64,600元。（圖／MIDO提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

秋冬服裝以沉穩色調為主流，此時配件扮演重要角色，韓星金秀賢親自上陣示秋冬時尚，以灰棕色西裝外套搭配他所代言的MIDO（美度表）Commander香榭系列漸層計時碼錶特別版，灰色面盤配上玫瑰金色時標、指針以及錶殼，流露優雅氣息；同屬Swatch集團的Hamilton，則為5款熱賣錶換上黑金色系的新裝，強烈對比色的設計，輕鬆為整體造型增添亮點。

▲MIDO Commander Chronograph Special Edition香榭系列漸層計時碼錶特別版，另附灰色織物風格皮質錶帶。

金秀賢所戴的MIDO 64,600元 Commander香榭系列漸層計時碼錶特別版，有別於一般面盤為單一色調，品牌採漸層設計，面盤從中心淺灰色漸變至外圍的深色煙煤灰展現層次感，點綴玫瑰金色調時標與指針搶眼但不過於高調，搭配深咖啡色小牛皮鱷魚紋錶帶與正裝絕配，若想搭配休閒裝扮，可換上隨錶附的灰色織物風格皮質錶帶；此款錶搭載具60小時動力儲存的自動上鍊機芯，具日期、星期顯示與計時碼錶功能。

▲Hamilton爵士系列自動上鍊腕錶（左起）28,500元，爵士系列自動上鍊計時碼錶59,500元，探險系列石英計時碼錶33,400元，美國經典Pan Europ腕錶38,300元，探險系列S石英腕錶29,200元。（圖／Hamilton提供）

Hamilton則一口氣為爵士系列36毫米自動上鍊腕錶、爵士系列42毫米自動上鍊計時碼錶、Pan Europ腕錶、探險系列石英計時碼錶和探險系列S腕錶等5款，換上黑金組合的新裝，均採用黑色PVD塗層精鋼錶殼、黑色皮錶帶，搭配點綴金色時標與指針的黑色面盤，看似低調其實存在感十足。

►奧斯卡雙影后坐鎮浪琴表 珍妮佛勞倫斯搶奶粉錢當優雅大使

►風・Luxury／勞力士當深海霸主 史上第一只鈦合金錶防水11000米

