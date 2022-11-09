fb ig video ETtoday search mobile

金秀賢秋冬時尚少不了6萬氣質錶　黑金色組合正夯

>

▲▼MIDO,Hamilton 。（圖／公關照）

▲金秀賢戴MIDO Commander Chronograph Special Edition香榭系列漸層計時碼錶特別版，64,600元。（圖／MIDO提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

秋冬服裝以沉穩色調為主流，此時配件扮演重要角色，韓星金秀賢親自上陣示秋冬時尚，以灰棕色西裝外套搭配他所代言的MIDO（美度表）Commander香榭系列漸層計時碼錶特別版，灰色面盤配上玫瑰金色時標、指針以及錶殼，流露優雅氣息；同屬Swatch集團的Hamilton，則為5款熱賣錶換上黑金色系的新裝，強烈對比色的設計，輕鬆為整體造型增添亮點。

▲▼MIDO,Hamilton 。（圖／公關照）

▲MIDO Commander Chronograph Special Edition香榭系列漸層計時碼錶特別版，另附灰色織物風格皮質錶帶。

金秀賢所戴的MIDO 64,600元 Commander香榭系列漸層計時碼錶特別版，有別於一般面盤為單一色調，品牌採漸層設計，面盤從中心淺灰色漸變至外圍的深色煙煤灰展現層次感，點綴玫瑰金色調時標與指針搶眼但不過於高調，搭配深咖啡色小牛皮鱷魚紋錶帶與正裝絕配，若想搭配休閒裝扮，可換上隨錶附的灰色織物風格皮質錶帶；此款錶搭載具60小時動力儲存的自動上鍊機芯，具日期、星期顯示與計時碼錶功能。

▲▼MIDO,Hamilton 。（圖／公關照）

▲Hamilton爵士系列自動上鍊腕錶（左起）28,500元，爵士系列自動上鍊計時碼錶59,500元，探險系列石英計時碼錶33,400元，美國經典Pan Europ腕錶38,300元，探險系列S石英腕錶29,200元。（圖／Hamilton提供）

Hamilton則一口氣為爵士系列36毫米自動上鍊腕錶、爵士系列42毫米自動上鍊計時碼錶、Pan Europ腕錶、探險系列石英計時碼錶和探險系列S腕錶等5款，換上黑金組合的新裝，均採用黑色PVD塗層精鋼錶殼、黑色皮錶帶，搭配點綴金色時標與指針的黑色面盤，看似低調其實存在感十足。

►奧斯卡雙影后坐鎮浪琴表　珍妮佛勞倫斯搶奶粉錢當優雅大使

►風・Luxury／勞力士當深海霸主　史上第一只鈦合金錶防水11000米

關鍵字：

金秀賢, MIDO, 美度表, Hamilton

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

胡宇威拎GUCCI行李袋撞包大明星

胡宇威拎GUCCI行李袋撞包大明星

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

ET Fashion

推薦閱讀

特殊款柏金包太火紅　愛馬仕巴黎旗艦店造型款上看571萬

特殊款柏金包太火紅　愛馬仕巴黎旗艦店造型款上看571萬

陳若儀3條千元字母手鍊訴勇敢心境　搭81萬卡地亞鑽石手環洩身價

陳若儀3條千元字母手鍊訴勇敢心境　搭81萬卡地亞鑽石手環洩身價

萬寶龍致敬60年代「吉他之神」　左手彈奏讓百萬筆看起來也反轉了

萬寶龍致敬60年代「吉他之神」　左手彈奏讓百萬筆看起來也反轉了

「豐臀金」挨批套黑色垃圾袋領獎　氣勢還是強過被封殺的前夫肯爺 蜘蛛人倒掛在Pandora手環上　串飾兩面都有戲還藏金句 RICHARD MILLE女錶上演宇宙大爆炸　美鑽化為星辰放閃 凱特王妃駝色裝不無聊　巧搭2萬焦糖包吸睛 奧斯卡雙影后坐鎮浪琴表　珍妮佛勞倫斯搶奶粉錢當優雅大使 Dior幸運符碼多更多　層次項鍊活潑、鈴蘭耳環可愛取勝 世足賽精品出籠　戴HUBLOT智能錶秀支持隊伍

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面