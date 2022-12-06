奢華MA-1陪你過冬　DIOR連帽羽毛超浮誇、Dior中式花鳥品味更加分

實習記者蔡孟廷／綜合報導

時尚圈中歷久彌新的MA-1飛行外套，當初被發明是為了幫助美軍飛行員抵禦座艙的低溫，而隨著時間演進，也從軍中流傳到民間。同時也由於時尚圈的推波助瀾，讓其從極具陽剛氣質的一項單品逐漸變得中性風，現在也有許多女版設計，今年秋冬就來件奢華MA-1，陪伴妳逆風前行。

Prada

Miuccia Prada與Raf Simons強強聯手所推出的Prada 2022秋冬系列，完美融合兩位設計師分別擅長的奢華與街頭元素，這件浮誇的連帽飛行外套，帽子處點綴一圈華麗的羽毛，並且在設計上延用去年推出的Oversize版型，為了做出區隔，所以增加了一條腰帶，讓妳秋冬穿也不怕臃腫，華麗時髦兩全。

▲Prada將女性氣質濃厚的羽毛結合陽剛的MA-1，重新定義女性的型態。（圖／翻攝自Prada官網、粉絲專頁）

Dior

將迪奧先生生前所蒐集的花鳥掛毯作為靈感，把中式元素融合西方的飛行外套讓Dior出現全新的風情，也改變Dior一直以來在大家心中復古、優雅的形象，將Dior年輕化，而Oversize的落肩版型大幅降低這件外套對身材的要求，讓女性不再受衣服版型束縛。

▲將迪奧先生生前最愛的花鳥掛毯化為MA-1，Dior將東、西方文化完美結合。（圖／翻攝自Dior官網）

Raf Simons

作為潮流街頭大帝，Raf Simons每年都會推出不同款式的飛行外套，而今年秋冬以中世紀為題，所設計出的飛行外套維持他一貫的超大尺寸，同時他將原本MA-1經典的螺紋領口改為有如弄臣的裝飾領，將優雅與古典融合街頭，讓人不得不佩服他將中世紀做為靈感幻化出的創意。

▲Raf Simons將他在設計中最經典的MA-1，在今年秋冬做了大膽的嘗試，將裝飾領作為重點。（圖／翻攝自Farfetch官網）