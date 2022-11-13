小紅書狂推「白開水妝容」　謹記5重點，輕鬆打造神級偽素顏

實習記者黃麗頻／綜合報導

近幾年來「偽素顏妝容」成為流行趨勢，看似不經意的清新妝容，自然呈現出又純又欲的溫柔氛圍，更在小紅書上颳起一陣「白開水妝容」旋風；不過這個看似簡單的妝容，其實暗藏許多小心機，以下統整出5個妝容重點，快一起來打造出神級偽素顏。

＃服貼底妝

白開水妝容就是一定要輕薄透明，底妝能選擇偏水潤質地的粉底液或氣墊做基底，再利用柔霧啞光妝感的粉餅或蜜粉定妝，乾淨中又帶點微霧感，看起來不厚重又能展現出活力感；為使妝容更乾淨透明，可以提前做好遮瑕，並與粉底液融合，均勻膚色，也要注意不要卡粉或浮粉，才能顯出皮膚原生感。

＃野生感眉毛、根根分明的睫毛

白開水妝容的重點放在「眉眼」，眉毛有無毛流感是很重要的一環，要避免眉毛的顏色太重或太滿，不需要刻意修飾，保留一點空間，才顯現出若有似無的清透感；睫毛的部分要有一定的存在感，不需要刻意刷成「蒼蠅腳」，可以選擇自然纖長款或者睫毛打底膏，根根分明的睫毛能在視覺上放大雙眼，改善素顏的疲勞感。

＃低飽和眼妝

▲眼妝整體顏色可挑選裸色系，打造偽素顏的感覺。（圖／翻攝自小紅書＠莓莓冰吶）

圓眼眼妝可以縱向放大眼睛，在視覺上也會更減齡。眼妝要素概括飽滿的臥蠶、泛紅的下眼瞼，以及低飽和度的眼影，眼妝整體顏色可挑選裸色系，打造偽素顏的感覺；以裸杏色眼影大面積作為打底，利用棕色從上到下加深眼尾，再使用一點亮片或是液態眼影，提亮臥蠶前中部，讓它更圓潤可愛，眼線的部分只需細緻、乾淨，輕鬆營造出有精神的明亮雙眸。

＃若有似無腮紅

腮紅的顏色可以選用和唇妝相近的色系，藉此保持妝容的和諧，切記！上腮紅的動作必須輕薄，少量多次的進行，輕掃在眼下、下巴和鼻頭，打造出乾淨、自然不做作的氛圍，如同白開水般的清澈，楚楚動人又奶又欲，整個人都溫柔了起來。

＃水潤感唇妝

「唇妝」絕對是白開水妝容的關鍵要素！此妝容的唇妝以提升氣色為主，不需要使用飽和度高的顏色，顏色建議選擇裸粉或奶茶色系，讓整體妝容顏色清淡，水潤唇釉比霧面唇膏更能凸顯出純欲無辜感，彷彿都是原生色系，營造出「毫不費力」的美人感。

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