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許維恩合體王家梁甜送兩穿UGG　曝已購入「全新婚鞋」避免一件事

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記者鮑璿安／台北報導

許維恩與王家梁在去年（2021年）登記結婚，今年11月11日將舉行婚禮。美國羊毛鞋履品牌UGG 今（9日）舉辦秋冬新品鑑賞會，請到小倆口合體演繹秋冬新款，沒想到王家梁卻趁機爆料許維恩鞋子太多，甚至因放太久都已經開始脫膠了，讓許維恩放話自己已經購入了全新婚鞋，在婚禮當天，鞋子絕對是完美狀態。

▲▼許維恩、王家梁UGG秋冬新品鑑賞會。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼許維恩、王家梁UGG秋冬新品鑑賞會。（圖／記者湯興漢攝）

▲許維恩（圖一左）穿著Classic Clear Mini Checks防水雨靴，與王家梁以洞洞元素情侶裝甜蜜現身。（圖／記者湯興漢攝）

許維恩與王家梁此次特別穿上具有洞洞元素的情侶裝甜蜜現身，聊到腳上的最新秋冬系列鞋款，兩人都認為設計感繽紛又大膽，王家梁說過去不知道品牌有出男鞋，如今終於有了更多選擇。而許維恩最想送給王家梁哪一件單品？她說是以陰陽二元論所設計的聯名鞋，「因為可以拆卸，2穿設計就像買了兩雙鞋，很有未來感！」下秒立刻被提醒情人之間忌諱送鞋，讓許維恩機智解圍說：「那就讓他給我10塊。」

▲▼許維恩、王家梁UGG秋冬新品鑑賞會。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼許維恩、王家梁UGG秋冬新品鑑賞會。（圖／記者湯興漢攝）

▲許維恩演繹UGG與設計師王逢陳聯名鞋；王家梁穿著Tasman Puft便鞋。（圖／記者湯興漢攝）

兩人私下出門會不會互相幫對方搭配服裝？許維恩解釋：「沒有互相，就是我幫他而已，我會盡量跟他搭配一樣的色系，他也會問我的意見，可是有時候他也有自己的想法，他自己喜歡就好。」王家梁也承認自己需要花很多時間打扮，也順道爆料家中的鞋櫃分配其實非常失衡，許維恩的鞋子太多，卻放了很久未穿，讓鞋子都脫膠了。而兩人即將在本週五許維恩生日當天舉行婚禮，她也開玩笑說：「婚鞋已經買了全新的，不會走一走鞋底就掉下來。」

▲▼許維恩、王家梁UGG秋冬新品鑑賞會。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼許維恩、王家梁UGG秋冬新品鑑賞會。（圖／記者湯興漢攝）

▲（依序）UGG今年再次與王逢陳合作推出全新聯名鞋款；秋冬繽紛防水雨靴。（圖／記者湯興漢攝）

UGG今年再次與王逢陳合作推出全新聯名鞋款，設計靈感源自「陰陽二元論」，秉承設計師的未來現代美學，運用獨特的層次設計，將UGG經典Classis靴款解構出涼鞋和靴子兩種模組。秋冬新品也包括了Y2K元素的繽紛防水雨靴、毛絨拖鞋款式，外出時相當便利。

▲FENDI 。（圖／品牌提供）

▲FENDI 。（圖／品牌提供）

▲（依序）FENDI Baguette造型高筒靴；Baguette造型襪套組 。（圖／品牌提供）

高筒靴同樣是秋冬時節的必備單品之一，精品FENDI則是在Baguette包款滿25歲之際，以該包款為主軸無限延伸至服裝及配飾設計之中，包括了Baguette造型高筒靴以及造型襪套組可搭配。
 

關鍵字：

UGG, 許維恩, 王家梁

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