6間百萬美景空中酒吧！新北第一景觀、星空玻璃泡泡屋直接約起來

圖、文／MENU美食誌

讓你不會只想進去一下下！嚴選雙北６間百萬美景空中酒吧，有美景搭配美食，包準你從下午坐到晚上都捨不得回家！

爛醉不累 DRUNK PLAY

台北市信義區

以半圓形的透明玻璃泡泡和三角型星空帳打造的夜景酒吧。DRUNK PLAY分為兩個時段，下午兩點至晚上八點是戶外音樂景觀餐廳，而晚上九點至凌晨三點則是空中夜景餐酒吧。

▲爛醉不累 DRUNK PLAY（圖／美食客今天還沒過完就在想明天吃什麼的甯提供）

CÉ LA VI TAIPEI

台北市信義區

360度環繞台北市景和迷人夜景，以台灣在地食材展現異國情調與亞洲風味，注入台灣美食創意，具有在地特色。於每周三、五、六晚上6點至9點，還有DJ現場音樂放送。

▲CÉ LA VI TAIPEI（圖／美食客釀釀～提供）

ASIA 49亞洲料理及酒廊

新北市板橋區

Asia 49亞洲料理酒廊打造戶外空中花園，以大片玻璃帷幕，將板橋市景一覽無遺，被譽為新北第一景觀餐廳。推薦大家在新北耶誕城的時候來用餐，可以看到整個閃亮亮的新板特區唷！

▲ASIA 49亞洲料理及酒廊（圖／美食客Amy提供）

INGE’S BAR & GRILL 台北萬豪酒店

台北市中山區

50 Best Discovery推薦酒吧，270度環景視野，飽覽台北101、松山機場及美麗華摩天輪。餐點表現也是可圈可點，主打直火炭烤料理，非常厲害。

▲INGE’S BAR & GRILL 台北萬豪酒店（圖／美食客feifei提供）



馬可波羅酒廊（MARCO POLO LOUNGE）- 香格里拉台北遠東國際大飯店

台北市大安區

挑高二層樓的大片玻璃窗搭配上101的城市景觀，居高臨下，將美景盡收眼底。於每周五、周六，晚間9點30分至凌晨，有現場DJ的熱情演出。

▲馬可波羅酒廊（圖／美食客Polly W提供）

紫艷酒吧

台北市信義區

位於W Hotel 31樓的Yen Bar紫艷酒吧，一直都是大台北高空酒吧的指標之一，可以俯瞰信義區的美景和台北101大樓。下午茶主題會隨著季節變換，每次來都有不同驚喜。

▲紫艷酒吧（圖／美食客兩隻豬的日常提供）

防疫期間店家營業時間與內用制度可能會有變動，建議上店家的粉絲專頁查詢哦！

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