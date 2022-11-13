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別只穿黑白灰　Patou紫羅蘭、Valentino螢光粉甩開憂鬱更時髦

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實習記者蔡孟廷／綜合報導

時尚鬼才高堤耶（Jean Paul Gaultier）曾經說過「大家都以為法國人只穿黑色，實際上他們更鐘情於灰色。」（People think that everyone wears black in France; in fact they all wear grey. ）對於法國人而言，顏色是表達自我的方式，比起黑與白，曖昧的灰色才能代表他們。然而黑白灰其實讓人感受到乏力，秋冬更容易讓人憂鬱，因此現在有許多品牌推出色彩鮮豔的單品，讓秋冬穿搭也能活潑生動、充滿生機。

Patou

溫暖柔和的紫羅蘭色，能給人如夢似幻的錯覺，Patou最擅長的就是以簡單雋永的版型結合別出心裁的調色，創造出與眾不同的單品，設計師就像魔術師一般將兩者完美融合，也讓紫色不再是讓人敬而遠之的顏色，能與衣櫃中其他單品輕鬆搭配，穿出好品味。


Valentino

Valentino今年刮起的PP粉紅旋風不只造成社群軟體的一陣轟動，就連全球明星都為之瘋狂，想必不需要再贅述，不過還是要提醒，真的要嘗試時不要直接從大體積的單品入手，因為螢光粉紅在亞洲人的膚色上容易顯黃，不如從小體積的單品開始，讓PP粉紅成為你秋冬穿搭最濃墨重彩的點睛之筆。

▲PP粉色的小體積單品不僅不會顯黃，更能為穿搭增加一大重點。（圖／翻攝自Valentino官網）

▲小體積的PP粉紅單品，能為穿搭增加一大重點。（圖／翻攝自Valentino官網）

Cecilie Bahnsen

來自丹麥少女品牌Cecilie Bahnsen，由於出身北歐，因此更能知道北半球冬天的永夜期可能對人的心情造成什麼影響，因此在秋冬依舊維持春夏常見的鮮豔色調，讓妳秋冬衣櫃跳脫黑白灰米，而是充滿如繁花勝放的多彩繽紛，冷冷的季節也能穿上從春夏留下來的色彩，讓心情更開朗。

▲Cecilie Bahnsen打破大紅色不適合出現在秋冬的印象，讓秋冬穿搭更豐富。（圖／翻攝自Cecilie Bahnsen官網）

▲Cecilie Bahnsen打破大紅色不適合出現在秋冬的印象。（圖／翻攝自Cecilie Bahnsen官網）

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關鍵字：

秋冬, 穿搭, Patou, Valentino, Cecilie Bahnsen

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