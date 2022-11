別只穿黑白灰　Patou紫羅蘭、Valentino螢光粉甩開憂鬱更時髦

實習記者蔡孟廷/綜合報導

時尚鬼才高堤耶(Jean Paul Gaultier)曾經說過「大家都以為法國人只穿黑色,實際上他們更鐘情於灰色。」(People think that everyone wears black in France; in fact they all wear grey. )對於法國人而言,顏色是表達自我的方式,比起黑與白,曖昧的灰色才能代表他們。然而黑白灰其實讓人感受到乏力,秋冬更容易讓人憂鬱,因此現在有許多品牌推出色彩鮮豔的單品,讓秋冬穿搭也能活潑生動、充滿生機。

Patou

溫暖柔和的紫羅蘭色,能給人如夢似幻的錯覺,Patou最擅長的就是以簡單雋永的版型結合別出心裁的調色,創造出與眾不同的單品,設計師就像魔術師一般將兩者完美融合,也讓紫色不再是讓人敬而遠之的顏色,能與衣櫃中其他單品輕鬆搭配,穿出好品味。

Valentino

Valentino今年刮起的PP粉紅旋風不只造成社群軟體的一陣轟動,就連全球明星都為之瘋狂,想必不需要再贅述,不過還是要提醒,真的要嘗試時不要直接從大體積的單品入手,因為螢光粉紅在亞洲人的膚色上容易顯黃,不如從小體積的單品開始,讓PP粉紅成為你秋冬穿搭最濃墨重彩的點睛之筆。

▲小體積的PP粉紅單品,能為穿搭增加一大重點。(圖/翻攝自Valentino官網)

Cecilie Bahnsen

來自丹麥少女品牌Cecilie Bahnsen,由於出身北歐,因此更能知道北半球冬天的永夜期可能對人的心情造成什麼影響,因此在秋冬依舊維持春夏常見的鮮豔色調,讓妳秋冬衣櫃跳脫黑白灰米,而是充滿如繁花勝放的多彩繽紛,冷冷的季節也能穿上從春夏留下來的色彩,讓心情更開朗。

▲Cecilie Bahnsen打破大紅色不適合出現在秋冬的印象。(圖/翻攝自Cecilie Bahnsen官網)

►越南小眾品牌改名加進第一大姓 Maison Margiela把掌聲獻給幕後



►Max Mara「4款經典大衣」細節揭秘!俐落翻領、衣長120公分怎麼穿都好看