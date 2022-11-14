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金馬熱門國片《罪後真相》　劇情翻轉再翻轉，你還相信真相嗎？

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文／女子學

一位即將赴美發光發熱的天才投手，因為一場棒球情殺案，在一夕之間被冠上「殺人犯」的汙名，前程似錦的他鋃鐺入獄後，大批媒體猶如狼豺虎豹，啃食著受害者的傷痛，啜飲流淌而下的媒體流量，飽餐一頓離去後，獨留一介身敗名裂、靈魂抽離的活屍。

過氣名嘴劉立民（張孝全 飾）意外被逃犯張正義（陳昊森 飾）挾持，卻反倒想幫助罪犯洗刷冤屈，起初為的是製造話題流量，但當案情越挖越深，兩人才發現這草草結案的情殺案，底下深植的是盤根錯節的真相，背後不僅牽涉大財團的利益糾葛，甚至連劉立民的老婆也深陷其中。媒體人與罪犯攜手挖掘真相的同時，揭開了案件虛掩的瘡疤，也讓人反思，誰才是真正的加害者？

▲《罪後真相》劇照。（圖／威視電影，下同）

「真相不過是選擇」：流量至上的媒體，成了嗜血貪婪的豺狼

劉立民與老婆許雅靜（鍾瑶 飾）所在的媒體 「True 立場」，秉持著「新聞很重要，真相更重要」的原則，號稱只做對的事，但終究「真相不過是選擇」，知情者說出他想說的真相，媒體也只報導大家想看的真相。追求流量的背後，是一群違背良心說謊的造謠者，及被冠上莫名罪狀的含冤階下囚。

另一家由富二代傅霖（石知田 飾）接班的媒體「傅天下」，更是濫用同情心騙取流量、引導風向的無良企業。在採訪死者家屬時，傅霖說了一句：「你覺得這是大家想看的嗎？」便引導死者弟弟控訴「張正義就是殺人犯！」隨後再打上聳動標題獲取關注。

傅天下也在一場記者會中，透過頒發獎學金給弱勢族群，來塑造自己古道熱腸的公益形象，看似是關懷弱勢，但在後台時，卻要求工作人員將坐輪椅的孩子放第一個，也只刊出與他的合照，這才知道冠冕堂皇的激勵語句背後，只不過是在利用大眾的同情心。

電影中參雜媒體及網路留言的畫面，像是當年張正義被控訴殺害女友時，所有媒體、網友都在抨擊、謾罵，前一晚還受人愛戴的「明日之星」，頃刻間成了「恐怖情人」。逃獄後又被捲入毒品風波，也再次引爆網友非議，電影中也找了網紅娘娘、布萊登等人客串，飾演不明究裡、恣意妄言的網紅，開始搬弄是非，說出對張正義的不實指控。

真相被碎片化、被個人主觀意見扭曲的概念，其實在電影《罪後真相》（The Post-Truth World）的中英片名便可略知一二，電影除了揭發犯罪背後的事實外，也在探討個人情感大於事實的「後真相時代」。「後真相時代」中他人所說的真實性並不重要，重點是聽者是否選擇相信，也代表在這時代中，真相並非用證據來證明，而是用閱聽人的價值觀及意見來決定，這也驗證了前提所述：「真相不過是選擇。」因此到了電影最後，絕望崩潰之際的張正義，屈服於社會輿論貼下的標籤說到：「我已經是殺人犯！」

《罪後真相》劇情迂迴繚繞，可以說如驚濤駭浪般一翻再翻，不看到最後的最後，不會知道真相究竟是甚麼，就連編輯也被最後的大反轉震懾。除了刺激的劇情外，導演也透過此作，讓閱聽人審視「後真相時代」中的真實性，我們選擇真相，是否只是為了強化自己在同溫層中的認同感？

最後編輯也引用張正義的一句話讓大家反思：「你相信真相嗎？」

延伸閱讀

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※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

女子學, 金馬59, 電影, 國片, 罪後真相

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