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特搜「5款高級感腮紅」顯白不挑膚　今年秋冬絕對魅力值爆表

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實習記者黃麗頻／綜合報導

秋冬之際，除了唇膏、眼影需要換色系營造氛圍感，腮紅也必須跟著轉換氣氛。腮紅控們快看過來！以下整理出5款秋冬必備腮紅，顯白不挑膚色，清清淡淡不失高級感，輕輕一抹，絕對讓你魅力值爆表！

Nars 炫色腮紅 #Savage

▲特搜5款高級感腮紅。（圖／翻攝自小紅書＠是軟軟啦,＠mori森）

▲ Nars炫色腮紅 #Savage，NT$1,150。（圖／翻攝自小紅書@是軟軟啦、@mori森）

Nars致力於打造立即提升氣色的完美腮紅，身為Nars家的經典商品，炫色腮紅強調超細緻粉末不顯毛孔，能輕鬆刷上提供完美妝容；#Savage 屬於橘色調的腮紅，帶點微微的金屬感，高顯色也不挑膚色，還有種意外的高級感，珠光也不顯紋理，絕對是腮紅控必收款！

香奈兒 1號紅色山茶花唇頰蜜 #2 HEALTHY PINK

▲特搜5款高級感腮紅。（圖／翻攝自IG,小紅書）

▲香奈兒1號紅色山茶花唇頰蜜 #2 HEALTHY PINK，NT$1,650。（圖／翻攝自小紅書@夏栗子、@華籍美魚）

以環保概念打造的「香奈兒1號系列」，核心成分紅色山茶花萃取，幫助對應肌膚老化問題，能與肌膚完美融合；而此款商品不僅是唇蜜也是腮紅，富含紅色山茶花精萃油，在上妝的同時達到保養的效果，更擁有明顯的顯色度，一抹而上即散發出健康好氣色，寶寶感的粉嫩雙頰，讓人深深著迷！

MAC 柔礦迷光腮紅 #Love Joy

▲特搜5款高級感腮紅。（圖／翻攝自IG,小紅書）

▲ MAC柔礦迷光腮紅 #Love Joy，NT$1,170。（圖／翻攝自小紅書@小西丸）

作為MAC家的熱門商品，柔礦迷光腮紅被譽為「會見底的腮紅」，不僅用量極省、超顯色，還非常持妝；而#Love Joy 更是此系列的熱銷款，本身自帶光澤感，提升氣色的同時，還能讓皮膚感覺澎潤，珠光細膩、低飽和色系即使厚塗也不會違和，黃皮膚的人塗上絕對美爆！

倩碧 花漾腮紅 #Nude Pop

▲特搜5款高級感腮紅。（圖／翻攝自IG,小紅書）

▲倩碧 花漾腮紅 #Nude Pop，NT$950。（圖／翻攝自小紅書@王迷迷、@不愛吃榴蓮的Nana）

明明是專櫃商品，價格卻超甜！倩碧「小花腮紅」可說是腮紅界經典中的經典，在網路上也是被推爆！#Nude Pop 帶點輕盈透亮珠光感，卻不會過於高調，無論什麼膚色都十分好駕馭，粉質細膩、不太飛粉，可愛的小雛菊造型，美貌品質兩不誤，知性溫柔小姊姊必收！

3CE Face Blush #Rose Beige

3CE的腮紅也是十分有名，不管哪個顏色都被推爆，以橘粉色調為主的#Rose Beige，就有「不買沒道理」的封號，溫柔的蜜桃色系清新又甜蜜，細膩粉質顯氣質，上臉清透、粉嫩，滿滿的秋冬氛圍感，顯白又百搭，非常適合日常妝容，無雷款不收怎麼行。

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關鍵字：

腮紅, 秋冬腮紅, 2022秋冬, 秋冬必買, Nars, 香奈兒, MAC, 倩碧, 3CE

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