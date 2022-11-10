《流麻溝十五號》看見過去的苦難，理解自由得來不易

文／女子學

入圍第59屆金馬獎最佳原創電影歌曲的〈永遠的所在〉是為《流麻溝十五號》量身打造的電影主題曲，出自台語金曲歌后曹雅雯之手，她清冽柔美的嗓音緩吟淒哀詞句，伴隨一幀又一幀的寫實畫面，交織出那段被消失關於「她們」的火燒島故事。

台灣首部白色恐怖「女性政治受難者」電影《流麻溝十五號》改編自曹欽榮的《流麻溝十五號：綠島女生分隊及其他》一書，故事背景是一九五〇年代白色恐怖時期，女性政治受難者到火燒島進行「思想再教育」的真實事件。

▲《流麻溝十五號》（圖／湠臺灣電 粉絲專頁，下同）



看見被埋沒的故事，不是檢討而是正視歷史

你有過被冤枉、被誤會過嗎？那種就算拼了命解釋，還是無人相信的委屈，只能自我氣憤到無以復加的感覺，讓人無奈又無助。在那個可以隨意羅織入罪的時代，一個莫須有，甚至是鄰里間稍有不睦便心生不滿地胡亂舉報，就能使好好的家庭破碎。

《流麻溝十五號》用溫柔的視角將殘酷的故事娓娓道來，以三位不同年齡與身分的女性為主軸，刻畫當時與威權政府的想法、意見不同的思想犯，「被消失」帶至火燒島服刑，更被抹去名字，取而代之的是冷冰冰的編號，就如同余佩真飾演的單純高中女學生余杏惠跟母親說的：「雖然不知道為什麼我會在這裡，不過，我最好忘了我自己，連名字都要忘記才有辦法繼續走下去。」

這群被「流麻溝十五號」六字代替的女性，埋沒在歷史洪流之中，而電影揉和她們的故事於角色間，呈現出女性在大時代下的遭遇。歷史不能被遺忘，更不該成為仇恨的工具，正如促轉會前主委楊翠所講：「這是臺灣的故事，是大家的故事，是島嶼的故事。這不是單一一個人可以對號入座的，而是很多人的集體經驗和集體記憶。在說故事的過程中，我們就是在集體療癒的現場。」

▲《流麻溝十五號》電影主題曲（圖／翻攝自《永遠的所在》MV）

因懷抱「思想」就被停權的人生，著實難以想像，但這卻是曾經歷過白色恐怖的政治受難者們難以抹滅的記憶，而他們的故事在在提醒著我們「民主自由」有多麼可貴，就如《流麻溝十五號》中陳萍的飾演者連俞涵在某次專訪所說的：「生活在這片土地上的人，不管你是從哪裡來的，我們現在可以自由的選擇，都要感謝這段時光。」明白自己現在所擁有的皆得來不易。

反觀現今，自由就如空氣般存在，不是要經過重重難關才能得到，而使有些人肆無忌憚地以自由之名去欺辱他人，然後再以「言論自由」之類的藉口來為自己開脫。所以，熟知歷史是重要的，我們可以在隨著時間沉澱下來的價值觀點中學習，不再重蹈覆轍，像出品人姚文智在宣傳《流麻溝十五號》時所傳達的：「我們知道過去怎麼走過來，我們才知道未來怎麼走下去。」

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