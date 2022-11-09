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CASIO聯手HONDA燃起錶迷賽車魂　連錶帶都是車內裝麂皮材質

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▲▼CASIO,TISSOT 。（圖／公關照）

▲EDIFICE攜手HONDA推出聯名錶款EQB-2000HR，21,000元。（圖／CASIO提供）

記者陳雅韻／台北報導

賽車的精髓微縮在腕錶方寸之間，考驗品牌的設計功力，擔任MotoGP™賽事多年的天梭表（TISSOT），年年推出限量錶彰顯雙方情誼；近日CASIO旗下品牌EDIFICE則與日本汽車品牌HONDA慶祝日本鈴鹿賽道60周年，攜手推出聯名錶款EQB-2000HR，以SOSPENSIONE懸吊系列型號EQB-2000錶款為基礎，呈現黑色PVD錶殼搭配象徵HONDA的紅色與Logo，獨特的四臂錶耳則讓人聯想到方程式賽車懸臂設計的四臂錶耳結構，每個小細節都點燃車迷熱血的賽車魂。

▲▼CASIO,TISSOT 。（圖／公關照）▲▼CASIO,TISSOT 。（圖／公關照）

▲紅黑配色錶帶採用與HONDA Type R車款相同的義大利Alcantara™麂皮材質（左），背蓋刻印雙品牌logo與鈴鹿賽道60周年logo。

細究EDIFICE與HONDA聯名錶款EQB-2000HR的面盤，立刻被HONDA原廠烤漆的紅色X型裝飾吸引，而紅黑配色的錶帶也來頭不小，採用與HONDA Type R車款內裝相同的義大利Alcantara™麂皮材質，此外，錶背飾以雙方品牌logo與加鈴鹿賽道60周年logo彰顯紀念意義；錶款內載Tough Solar太陽能充電系統，而透過Bluetooth®藍牙連結即可輕鬆與智慧型手機同步。

▲▼CASIO,TISSOT 。（圖／公關照）▲▼CASIO,TISSOT 。（圖／公關照）

▲天梭表T-Race MotoGP™自動計時2022限量款，限量3333只，32,400元。（圖／天梭表提供）

2001年起擔任電單車世界頂尖國際賽事MotoGP™官方指定時計的天梭表，今年推出限量3333只的Tissot T-Race MotoGP™ 自動計時限量版，錶款設計靈感均來自摩托車比賽，彷彿將賽車的疾速感全融入其中，透明底蓋顯露的自動盤猶如摩托車車輪造型，配有安全帽造型的收納盒，更添收藏價值。

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關鍵字：

CASIO, EDIFICE, HONDA, TISSOT, 天梭表

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