《一家子兒咕咕叫》賽鴿文化下　4個社會小人物所闡述的動盪人生

文／女子學

「賽鴿」，是項盛行於台灣中南部的活動，若沒有親身體驗或深入探討，很難就表面上的形式，了解背後賽事流程、幼鴿培育及訓練的整套脈絡；更不可能知道的，還有那些隱藏在社會基層，以賽鴿為生、為畢生目標的家庭，他們投入所有財力與精力，放手一搏、聽天由命地把寄託都放在一隻鴿子上。

今（2022）年以13項大獎入圍金馬59的壓軸電影《一家子兒咕咕叫》，用慢步調且沉重的寫實影像，將我們看不見的世界，透過一個家庭的喜怒哀愁，血淋淋地呈現而出。本片由《做工的人》游安順領銜主演抑鬱的賽鴿師傅「阿欽師」，以《俗女養成記2》楊麗音、《三天兩夜》李夢苡樺為女配角，以及飾演男配角的非常新人胡智強，看4位主線演員，如何運用角色設定，詮釋身處基層環境的百般無奈。

▲喪失兒子、諸運不順的阿欽師，要如何找回自己迷失的心？（圖／《一家子兒咕咕叫》粉絲專頁，下同）

萬年不得志，該如何鞏固父權主義下的自負？—— 阿欽師

孤僻、陰沉、抑鬱、悲傷、苦悶，是阿欽師身上持有的氣質。曾是人人稱羨的賽鴿王，卻因長子小實的失蹤，導致往後人生一連串傾倒，先是幸運之神再也不降臨，與家人的關係更是緊繃趨近於破裂，誰也不知道最後的防線能守到何時。

時至今日，父權主義仍為社會架構中的主流，大家常以一家之主、有肩膀、魄力、財力等等強勢的字眼，來形容對男性的定義，對於出生傳統家庭、在鄉村生活的阿欽師更是如此，他的人生只能靠賽鴿翻轉致富，即便喪盡家財也要繼續比下去。面對生命的玩笑、親朋好友的堪憂、子女的不諒解，阿欽師黑暗悲觀的一面似乎情有可原，或許這只是穩固父權地位的唯一途徑。

▲面對丈夫在言語和身體上的暴力，阿敏的隱忍還能撐多久？



過不去的過去，該回來的依舊沒有回來—— 阿敏



阿敏的刻苦耐勞、苦往肚裡吞，像極了夫唱婦隨、嫁雞隨雞，嫁狗隨狗的台灣傳統女性。無論阿欽師用什麼樣的言語動作給予羞辱，她都只是鼻子摸一摸，繼續照顧中風的公公、繼續打理廣大的香蕉園、繼續在喪禮上擔任孝女白琴貼補家用……為了生活家計，任何苦她都能承受。

劇中，7年前參加比賽的鴿子043突然飛回來，表面上象徵否極泰來，阿敏也如此深信著。然而，歷經阿欽師一次次的失敗，還有不分晝夜地責罵她、傷害她，她終於明白過去永遠不會過去，曾經留下來的傷痛無論怎麼掩飾，都擋不住難看的疤痕；繞了一圈，小實終究沒有回來，043的回歸從來不代表著希望。

▲倘若有機會可以離開死氣沉沉的家，露露拿什麼理由不走？



別想用管教哥哥的那套來約束我—— 露露

除了演技精湛的游安順和楊麗音，飾演兩人女兒的李夢苡樺，也將其角色「露露」叛逆又善良的性格表現出來。試著想像，從小在悲觀、缺乏快樂的環境長大，當有機會可以逃離、飛往任何地方，能不飛嗎？

露露如同父母的縮影，凶狠頑固的是蠻橫的阿欽師、柔軟感性的是堅韌的阿敏，綜合他們的身影，使她長出自己的專屬雛形。每當父親想管教她，那放蕩不羈、故作自我的模樣，充分展現青少年情緒的不穩定，把對期待的落空用力且憤怒地傾瀉而出，如同那句「別想用管教哥哥的那套來約束我」，著實表達她對父親以及所有一切的不滿。

▲也許，小虎的逞兇鬥狠，是他終究沒有選擇的權利。



明明知道可能回不來，鴿子為什麼還要去送死？—— 小虎

賽鴿屬於台灣一年四季的盛會，每季都有上萬隻鴿子努力從150公里外的海上返鄉，然而，真正能回到家的鴿子，卻僅有1%。由潛力新人胡智強飾演的小虎，是個無父無母、依附於黑道下的流浪少年，負責捕鴿賺取「過路費」；他曾問露露：「鴿子明知道回不了家，為何還要去送死呢？」心裡的疑問，其實也與他的人生相呼應——因為我們沒有選擇。

一般人擁有的健全家庭、父母溫暖的愛，小虎從來沒有體會過，而讓他頭一次有這種感覺的，竟是女友那直言不諱的父親阿欽師，不管對方是否將他視為失蹤兒子小實的替代品，抑或是有其他情感建立，對小虎而言，都是人生永遠缺乏的那一塊。造化弄人的是，兩人貌似父子的情誼無法更長遠，電影的最後，用虛實兩端、隱約道出天人永隔的殘酷現實。

導演詹京霖擅長以社會底層的小人物為題材，細緻地描繪那些你我看不見的人間疾苦，藉由故事轉折、人設交織，讓我們知道，原來世界上有這麼一群人是如此奮鬥地在過生活。觀影後，編輯反思著：暴風雨過後真的會遇見彩虹嗎？抑或是，我們只能站穩腳步，好對應下一次風雨的來臨？

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