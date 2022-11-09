從心理學看衝動購物！避開「視覺誘發」的陷阱　省下更多錢

文／女子學

你是否曾經想過，在高檔餐廳吃的牛排，真的有比較高級嗎？還是只是燈光、音樂，讓牛排看起來變得比較好吃？

研究消費心理學的心理學家，曾經做過一個很有趣的實驗。他們要受試者從五盤鵝肝醬當中，挑出一盤其實是狗罐頭混進來的肉醬。他們把狗罐頭弄成鵝肝醬的形狀、色澤，但味道並未改變。結果發現，沒有一名受試者，能夠成功從這五盤鵝肝醬當中，找出哪一盤是狗罐頭。

▲我們的味覺，其實深受視覺的影響（圖／Pexels，下同）

味覺，其實是被視覺影響的

事實上，我們的味覺，其實深受視覺的影響。受試者因為看到外型跟鵝肝醬相同，因而改變了我們品嘗起來的味道。有實驗者就曾做過這樣的實驗：把白酒染色成紅酒，但並未改變它的味道。結果發現，專業的品酒師，不但沒有發現，還可以說出這瓶「紅酒」的產地、生產時間等等。

這樣的研究，也讓百事可樂在剛發行的時候，進行了一項百事挑戰。他們為了跟可口可樂競爭，因而設計了一個雙盲測試：實驗者跟受試者，都不知道哪一杯是可口可樂，哪一杯是百事可樂，在這樣的情況下，有52%的人覺得百事可樂比較好喝，因而讓他們拿這個成果大肆宣傳，宣稱他們是比可口可樂更好喝的飲料。

廣告，讓我們對產品更信賴



然而，如果隨便抓一個路人來問，比較喜歡可口可樂還是百事可樂？大多數的人，應該會選擇可口可樂吧？

為什麼會這樣呢？這是因為，我們大腦記憶裡的黃金地段，已經被可口可樂給洗腦了。可口可樂儘管世界知名，但他們依舊不斷地打廣告，希望人們可以不斷地記住「可口可樂」與「快樂」之間的關係，他們廣告買得不是「為了讓你認識這個品牌」，而是不斷強化「當你想要快樂，就買可口可樂」這樣的連結。

這樣的品牌信賴，發生在很多場合，譬如購買貼著有機標章的蔬菜，會讓受試者覺得吃了更健康，貼著高山泉水的礦泉水，可以賣得比較貴，儘管我們可能根本就分不出來誰是誰。

這些實驗告訴我們，11月11日，雙11的活動即將到來，在衝動購物之前，也許你可以想一想，是不是真的有必要買品牌比較響亮的東西？是否真的有必要到高檔餐廳吃飯？雖然你買到了快樂，但實際上也許你買得東西CP值根本沒有比較好。

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