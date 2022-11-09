台灣IKEA推出家具出租服務　免費維修管理「上班更有溫度」

▲台灣IKEA家具出租服務，之前IKEA曾與台北101打造35樓公共空間。（圖／IKEA提供）

記者蔡惠如／綜合報導

台灣IKEA今（11／9）正式宣布在台推出家具出租服務，一開始主要針對辦公家具提供租賃方案，首波開放大台北地區企業用戶申請，租期最短2年，出租期間IKEA負責維護、管理與空間設計，這樣的出租模式，在日後也有可能也會開放一般家庭用戶使用。

為能夠朝向IKEA在2030年前達到全面使用可再生與回收材料，並堅持以對環境永續的原則設計產品，使產品能夠被修繕、再利用、重新回到供應鏈中，藉此延長產品生命週期的願景，早在2020年開始與台北101大樓合作，於35樓的Sky Park的公共區域，推行家具租賃方案的服務，也成為IKEA全球首個企業大樓商用化方案。

IKEA不但負責整個空間的設計規劃，在合約期間的家具維修、管理，都是由IKEA方來進行，他們甚至會不定期更換新商品，為整個空間帶來新意，若合約到期，也會負責商品的回收服務，之後連台灣電力公司也與IKEA合作，請他們打造員工餐廳。

▲台電員工餐廳也導入IKEA企業租賃服務。

歷經規畫籌備，IKEA正式對外宣布，對一般企業客戶推出IKEA辦公家具租賃服務，首波先提供大台北地區企業客戶，即日起限額提供企業客戶申請，最短24個月租期開始、採用月付制，並可彈性延長或提前終止租期，租用期間免費維修替換，並提供損害維修、布套清潔、盤點都一次包辦。

IKEA的家具一項被視為快速消費品，近幾年他們試圖打破這個印象，針對全球的環保趨勢，積極的在家具回收、延長使用期限方面進行多方嘗試，在之前曾在瑞士試行家具租賃服務，荷蘭也推出針對大學生提供基本家具出租。或許等到更加成熟的循環經濟規模出現，一般家庭也能租到IKEA的家具商品。