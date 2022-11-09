孟耿如自認當媽傻掉　嬰童用品每一個都可愛、買了不後悔

記者陳雅韻／台北報導

孟耿如與黃子佼今年5月升格當爸媽，經常在社群媒體曬女兒「黃玉米」，同時也分享育兒的甘苦談，儼然成為新手爸媽界的代言人，孟耿如更是嬰童用品活動接不完，繼日前到高雄為微風集團旗下複合精品童裝店babyMADISON漢神百貨店開幕站台，今又出席嬰童精品Nuna發表會，問及是否曾買過後悔的嬰兒用品？她笑著說：「當媽媽一定會ㄎ一ㄤ（傻）掉，不管有用或沒用的東西都覺得好棒、她用起來一定很可愛，至今想不出有什麼讓我後悔的，都有非常好的療癒效果。」

▲新手媽咪孟耿如為Nuna站台，分享時尚育兒秘訣。（圖／Nuna提供，以下同）



從懷孕開始，孟耿如就期許自己成為不因孩子而放棄自我的母親，熱愛藝術的她前幾日才抱回大木材，準備開始她的木雕創作，她妥善分配時間在工作與育兒之間獲得平衡。今見到Nuna義大利設計師聯名限量系列噴上繽紛色彩的成套販售雙向嬰幼兒手推車TRIV™next、睡箱式安全汽座CARI™ next、嬰兒揹帶CUDL™及多功能包，也激起她的藝術魂，希望有機會為女兒設計包屁衣、為自己創作媽媽包。

▲孟耿如熱愛藝術，即使是忙碌的新生兒媽媽也不放棄創作。





▲嬰童品牌Nuna推出義大利設計師聯名花色系列雙向嬰兒手推車、睡箱式安全汽座、嬰兒背帶與多功能包，成套販售52,500元。

孟耿如參加嬰童品牌活動也屢屢勾起購物魂，日前她出席babyMADISON於高雄漢神百貨的開幕活動，對於熊熊裝愛不釋手，從Burberry格紋熊熊系列、Fendi的小熊娃娃、Moschino的熊熊吊帶裙都讓她失心瘋，也想著如何和女兒搭配母女裝，她說：「以前都會想要跟老公情侶裝，現在誰理他啊，我只想穿母女裝。」

▲孟耿如日前到高雄參加babyMADISON開幕活動，為女兒選小熊裝。（圖／babyMADISON提供，以下同）

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