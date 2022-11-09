fb ig video ETtoday search mobile

孟耿如自認當媽傻掉　嬰童用品每一個都可愛、買了不後悔

>

記者陳雅韻／台北報導

孟耿如與黃子佼今年5月升格當爸媽，經常在社群媒體曬女兒「黃玉米」，同時也分享育兒的甘苦談，儼然成為新手爸媽界的代言人，孟耿如更是嬰童用品活動接不完，繼日前到高雄為微風集團旗下複合精品童裝店babyMADISON漢神百貨店開幕站台，今又出席嬰童精品Nuna發表會，問及是否曾買過後悔的嬰兒用品？她笑著說：「當媽媽一定會ㄎ一ㄤ（傻）掉，不管有用或沒用的東西都覺得好棒、她用起來一定很可愛，至今想不出有什麼讓我後悔的，都有非常好的療癒效果。」

▲▼ 孟耿如 。（圖／公關照）

▲新手媽咪孟耿如為Nuna站台，分享時尚育兒秘訣。（圖／Nuna提供，以下同）

從懷孕開始，孟耿如就期許自己成為不因孩子而放棄自我的母親，熱愛藝術的她前幾日才抱回大木材，準備開始她的木雕創作，她妥善分配時間在工作與育兒之間獲得平衡。今見到Nuna義大利設計師聯名限量系列噴上繽紛色彩的成套販售雙向嬰幼兒手推車TRIV™next、睡箱式安全汽座CARI™ next、嬰兒揹帶CUDL™及多功能包，也激起她的藝術魂，希望有機會為女兒設計包屁衣、為自己創作媽媽包。

▲▼ 孟耿如 。（圖／公關照）

▲孟耿如熱愛藝術，即使是忙碌的新生兒媽媽也不放棄創作。

▲▼ 孟耿如 。（圖／公關照）

▲嬰童品牌Nuna推出義大利設計師聯名花色系列雙向嬰兒手推車、睡箱式安全汽座、嬰兒背帶與多功能包，成套販售52,500元。

孟耿如參加嬰童品牌活動也屢屢勾起購物魂，日前她出席babyMADISON於高雄漢神百貨的開幕活動，對於熊熊裝愛不釋手，從Burberry格紋熊熊系列、Fendi的小熊娃娃、Moschino的熊熊吊帶裙都讓她失心瘋，也想著如何和女兒搭配母女裝，她說：「以前都會想要跟老公情侶裝，現在誰理他啊，我只想穿母女裝。」

▲▼ 孟耿如 。（圖／公關照）

▲孟耿如日前到高雄參加babyMADISON開幕活動，為女兒選小熊裝。（圖／babyMADISON提供，以下同）

►孟耿如曝「黃玉米」明顯更愛媽媽　黃子佼在家中地位急速下降

►陳若儀3條千元字母手鍊訴勇敢心境　搭81萬卡地亞鑽石手環洩身價

 

關鍵字：

孟耿如, 黃子佼, Nuna

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

胡宇威拎GUCCI行李袋撞包大明星

胡宇威拎GUCCI行李袋撞包大明星

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

ET Fashion

推薦閱讀

CASIO聯手HONDA燃起錶迷賽車魂　連錶帶都是車內裝麂皮材質

CASIO聯手HONDA燃起錶迷賽車魂　連錶帶都是車內裝麂皮材質

金秀賢秋冬時尚少不了6萬氣質錶　黑金色組合正夯

金秀賢秋冬時尚少不了6萬氣質錶　黑金色組合正夯

特殊款柏金包太火紅　愛馬仕巴黎旗艦店造型款上看571萬

特殊款柏金包太火紅　愛馬仕巴黎旗艦店造型款上看571萬

陳若儀3條千元字母手鍊訴勇敢心境　搭81萬卡地亞鑽石手環洩身價 萬寶龍致敬60年代「吉他之神」　左手彈奏讓百萬筆看起來也反轉了 「豐臀金」挨批套黑色垃圾袋領獎　氣勢還是強過被封殺的前夫肯爺 蜘蛛人倒掛在Pandora手環上　串飾兩面都有戲還藏金句 RICHARD MILLE女錶上演宇宙大爆炸　美鑽化為星辰放閃 凱特王妃駝色裝不無聊　巧搭2萬焦糖包吸睛 奧斯卡雙影后坐鎮浪琴表　珍妮佛勞倫斯搶奶粉錢當優雅大使

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面