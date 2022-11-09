被美哭！倪妮「美人魚禮服」秒殺眾女星、章子怡戴220萬珠寶細節充滿巧思

記者李薇／台北報導 圖／倪妮微博、章子怡微博

大陸人口眾多、市場廣大，因此被許多品牌列為重點經營目標，最近就有兩大美妝品牌都在當地舉辦盛大的活動，不僅規模驚人，邀請站台的藝人也是一個比一個大咖，其中一場甚至被譽為是紅毯之外「最多女藝人殺瘋了」的活動，現場美女如雲，真的很吸睛。

蘭蔻 一瞬一生・菁純藝術展

蘭蔻在7日晚間於上海舉辦「一瞬一生・菁純藝術展」，被網友封為是繼紅毯之後「最多女藝人殺瘋了」的活動，因為現場邀請的女星簡直多到爆，除了全球代言人倪妮一定會出場之外，薛凱琪、孫怡、金晨、周也、趙今麥等藝人也應邀出席，每個都盛裝打扮，現場星光熠熠。

當然這次最驚豔的，就是在9月剛剛成為品牌全球保養及香水的代言人倪妮，她以一件Georges Hobeika的2022秋冬高級訂製粉紅色水晶禮服現身，整件禮服都有著細細小小的粉桃色水鑽，運用桃紅色描繪出禮服紋路，淡粉色紗裙作為內襯，展現出宛如人魚公主般的精緻華麗。

這件禮服出自黎巴嫩設計師品牌Georges Hobeika，因為上面的紋路加上細小閃鑽設計，其實很難穿得好看，一不小心就會變「鬥魚」，連國外模特兒都穿不出仙氣感，沒想到倪妮清冷高貴的氣質，卻意外讓整身造型都加分很多，在網路上掀起一波討論熱潮，粉絲全被美哭。

肌膚之鑰 40周年慶祝活動

1982年在日本創立的肌膚之鑰，至今已經走過40個年頭，以奢華肌膚美容作為資生堂旗下的頂級品牌，日前在大陸舉辦40周年慶祝活動，邀請巨星章子怡出席，只見她以一身簡約清爽的Rachel Lai 2019春夏系列禮服，搭配頂級珠寶Chaumet的耳環與戒指，盡顯高雅精緻。

已經43歲的章子怡受邀出席肌膚之鑰活動，身穿的白色禮服跟品牌的氣質很像，低調優雅，白色高領設計搭配荷葉邊袖子，在袖緣縫製細緻閃鑽，透過光線折射散發點點閃光，肩線則運用鏤空透膚裸紗製造出修身感，整體裙襬線條展現出她的苗條身材，讓粉絲都驚豔43歲狀態還超好！

其實，章子怡這身穿搭，厲害關鍵在於點綴的珠寶，耳環、戒指都是出自法國珠寶品牌Chaumet的設計，119萬5000元的JOSÉPHINE AIGRETTE IMPÉRIALE耳環、101萬的LAURIER戒指，光是這兩樣價值就高達220萬，真的是魔鬼藏在細節。

▲Chaumet 119萬5000元的JOSÉPHINE AIGRETTE IMPÉRIALE耳環（左）、101萬的LAURIER戒指（右）。（圖／翻攝官網）