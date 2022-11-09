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林柏宏、持修齊讚與小S拍廣告太好玩　搶當「暖男」示範冬季保暖穿搭

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記者王則絲／台北報導

UNIQLO今（9日）邀請品牌好友林柏宏、持修出席記者會，搶當「暖男」率先演繹秋冬必備的保暖單品穿搭。日前官方釋出新廣告中，林柏宏和持修分別與小S（徐熙娣）合作演出，訪問中持修回想與小S拍攝的過程：「太好玩！」廣告中與小S有抱抱戲份的林柏宏，也直讚小S：「很可愛！」

▲林柏宏、持修UNIQLO。（圖／品牌提供）

▲林柏宏、持修以品牌好友身份率先演繹UNIQLO秋冬新升級單品。（圖／品牌提供）

UNIQLO今年秋冬將四大招牌保暖單品全新再升級，包括新增了防風科技的「Windproof Fleece防風刷毛」系列，也就是林柏宏負責示範的外套，以及持修身穿的「特級極輕羽絨」系列，在今年採用新開發的高密度織法，整體更輕盈，只有268g。持修內搭於羽絨背心中的「HEATTECH」T恤也跟以往不同了，結合100%純棉內裡與除異味機能，同時還增加了近期很潮的華夫格面料；「厚羽絨」系列採用蓬鬆高級羽絨製成，禦寒機能超強。

▲林柏宏、持修UNIQLO。（圖／品牌提供）

▲林柏宏、持修UNIQLO。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO四大招牌保暖系列新升級。（圖／品牌提供）

像林柏宏是個熱愛上山下海的出走派，為適應低溫天氣，他特別推薦穿上厚羽絨服出遊，而持修訪問中則透露，下周即將飛往日本東京演出，現在氣溫約十多度的東京，正適合穿著HEATTECH系列服裝來保暖，柔軟舒適的膚觸，甚至讓持修直呼：「穿在裡面很爽。」

▲林柏宏、持修。（圖／記者王則絲攝）

▲林柏宏、持修分享與小S拍攝廣告的過程。（圖／記者王則絲攝）

林柏宏與持修日前分別與小S拍攝UNIQLO廣告，提及拍攝過程，持修一句：「跟小S拍廣告太好玩了！」一言以蔽之，個性比較害羞的他，在小S的耐心引導下讓拍攝變得不那麼緊張；林柏宏則分享，在一幕燦笑的特寫鏡頭中，小S大概講了20次不同的笑話逗他笑，讓他數度發自內心的笑出來，直讚小S：「很可愛！」

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關鍵字：

UNIQLO, 林柏宏, 持修

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