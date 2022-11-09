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京站周年慶11／16開跑　首5日全館回饋3800元送1000

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▲京站2022周年慶。（圖／業者提供）

▲京站2022周年慶祭出高回饋。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／台北報導

下半年百貨周年慶折扣季邁入中後期，位處台北車站商圈的京站時尚廣場，也公開周年慶回饋方案，全館滿3,800元送600元，使用台灣Pay首五日再加碼400元，3C家電也針對Q卡有會員推出滿1萬元送1,000元，另消費滿6,000元還可參加日本機加酒抽獎。

京站周年慶從11／16至12／12期間開跑，推出全館線上／線下當日消費滿3,800元送400元抵用券；3C家電單筆滿1萬元送500元抵用券，首五日11／16至11／20期間會員卡友推額外加碼，全館消費3,800元送600元抵用券（400商品贈券+200限定贈券）；3C家電單筆滿1萬元送1,000元抵用券。

▲京站2022周年慶。（圖／業者提供）

▲SHISEIDO NO.1乳霜王組，原價5,324元，特價2,520元。

此外，若會員使用台灣Pay支付，全館消費滿3,800元再送400元抵用券，等同花3,800元可獲得總共1,000元的回饋。還可再領「回門禮」，當日單筆滿1,499元，11／18起送好Q旅行鞋袋、11／24起送好Q旅行六件組；化妝品、內衣、香氛當日單櫃累計滿6,000元，11／16起送好Q自動直立傘。

▲京站2022周年慶。（圖／業者提供）

▲第一波11／18起，消費滿1,499元，送好Q旅行鞋袋。

而11／16至12／12期間消費滿6,000元的消費者，還可參加2人、4人、1拖拉庫人的歡聚旅行抽獎活動，包括易遊網的訪東京絢麗鐵塔5天4夜機加酒、大阪心齋橋點點燈海5天4夜機加酒，或是花蓮梯田山民宿，紅石房或金石房一日包棟都有機會抽到。

▲京站2022周年慶。（圖／業者提供）

另外周慶期間也推出多家話題櫃位快閃店，讓消費者有更多選擇，包括11／12丹麥珠寶品牌PANDORA、12／1英國香氛JO MALONE、11／12誠品生活文創平台與11／16MAJOR MADE等，且珠寶、包包配件、鐘錶眼鏡、寢具、化妝品，還推出加碼贈，如PANDORA指定商品買二送一，單筆滿8,800元，即贈品牌珠寶收納包；誠品單筆滿1,000元送Lisa Larson涔宇醫療口罩。

新光三越站前店周年慶也將從12／1開跑，推出化妝品單筆滿2,000元送2,000點；全館累計5,000元送5,000點；名品、大家電、法雅客、iStore單筆滿1萬元送5,000點、首五日會員大家電、法雅客、iStore單筆滿1萬元送10,000點skm points。

關鍵字：

周年慶, 台北車站, 百貨, 週年慶, 京站, 新光三越

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