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讓自己更快樂！學會6個生活小習慣，擁有美好嶄新人生

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實習記者黃麗頻／綜合報導

擁有更好的心態面對生活，並不是一夕之間可以達成的事情，學會開心和滿足也是一種能力，更是對於大腦的運動訓練；一些日常小習慣就可以幫助我們更好的掌控情緒，以及對於樂觀情緒的察覺，以下整理出6個生活小習慣，其實開心與否，都是自己的決定！

＃一次做一件事情

同時做很多事，聽起來感覺是一個很有效率的行為，但是這會增加你的焦慮和壓力；一次專心做好一件事，不僅能提高做事的品質，還更有掌控性，可以確實做好每一步。另外，當你全身心投入一件事的時候，大腦就會處於一個開心的狀態。

▲▼停止做5件事，人生更快樂。（圖／Pexels）

▲學會6個生活小習慣，擁有美好嶄新人生。（示意圖／Pexels，下同）

＃記住要感恩

向那些讓你生活變好的人，表達感謝之意；擁有感恩的心態是一種對於大腦的訓練，你可以在一天中任意時間鍛鍊這個技能。有意地培養大腦去看到好的和美的那面，而不是一直沉迷於自己認為的煩惱和問題清單中，生活會感到更快樂、更輕鬆。

＃笑口常開

沒錯！這是一條宇宙準則，多開口笑煩惱即變少！根據研究顯示，在笑的時候，身體會分泌好的酵素，嘴巴上揚也可以增加幸福感，歡笑就像一劑良藥，能治癒自己，也會感染身邊的人。學會在每日的奮鬥中找些幽默感和笑聲，為自己添加幸福。

▲自卑,不滿,生氣,抱怨,自信。（圖／pexels）

＃幫助他人、富有同情心

幫助他人有兩方面好處，一方面，這是種人類本能，讓你加強共情力並提升自我價值；另一方面，這也是種解決問題的能力，日後面對同樣的問題時，能快速找到解決方式。除此之外，在幫助他人的同時，我們也應該富有同情心，客觀、有效的去處理問題。

＃提前為明天做好準備

事先擬好計畫，能緩解隔天的壓力和緊張，而準備好隔天早上需要的東西，也是一個非常良好的習慣。這可以讓第二天早晨還未清醒的身體和大腦，更好地開啟新的一天，不用慌慌張張的起床整理，生活也會更井然有序。

▲▼ 看電影,電影,情侶。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

＃學會放鬆

結束一天忙碌工作後，你需要進行自我關懷，做可以讓自己真的鬆懈下來的事情；可能是聽音樂，可能是閱讀，也可能是看電影，只要能讓身體真正放鬆、大腦更加舒適的事情都可以。運動其實也是一個很好的選擇，經常運動還會讓你在日常活動中保持興奮與熱情。

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關鍵字：

快樂人生, 好習慣養成, 心理學, 日常習慣, 快樂生活

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