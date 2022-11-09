每天都用眼過度小心白內障提前到來！5大護眼食物多吃補充營養素

記者李薇／台北報導 圖／pexels

現代人用眼過多，上班要盯電腦、下班又要看手機，幾乎是隨時隨地離不開3C產品，長時間下來眼睛當然受不了，除了多休息、按摩之外，建議也可以透過食補的方式，幫助呵護雙眼，避免眼睛老化出現白內障、黃斑部病變等問題。

1.維生素A

維生素A富含抗氧化成分，可以達到雙眼保護的效果，建議可以多吃杏桃、哈密瓜、胡蘿蔔、芒果、辣椒、菠菜、紅薯等等，每天適量攝取，預防眼部老化病變。

2.維生素C

維生素C的功效繁多，不只是對眼睛保護很好，更是人體必需的營養素，建議可以多吃柑橘類水果、花椰菜、球芽甘藍、葡萄柚、奇異果、草莓等等，透過天然食材，達到健康的補充營養元素。

3.維生素E

維生素E能夠預防白內障或是其他的眼部疾病，延緩眼部衰退，保護水晶體、黃斑部不受紫外線傷害，建議可以選用杏仁、菠菜、番茄、葵花籽、小麥胚芽等等食材，加強雙眼呵護。

4.鋅

鋅也是維護雙眼健康必備的保養元素之一，同時可以幫助吸收維生素A，讓護眼又更輕鬆了，建議可以多吃牡蠣、豬肝、紅肉、鷹嘴豆等食材，都能夠補充鋅含量。

5.葉黃素

葉黃素算是比較廣為人知的營養素，可以舒緩眼部疲勞，像是羽衣甘藍、菠菜、玉米、南瓜、油桃、柳丁、木瓜等蔬菜水果，都能夠攝取到葉黃素。