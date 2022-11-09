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狂掉髮、白髮冒不停？專家曝護髮4大關鍵：多吃「這些」食物

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▲▼ 狂掉髮、冒白髮？專家曝護髮4關鍵。（圖／翻攝unsplash,pexels）

▲想維持烏黑亮麗的豐盈秀髮，可從作息、飲食來調整。（圖／翻攝IG@emisuzuki_official）

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unsplash、pexels

現代人作息、飲食不規律，加上生活忙碌、壓力大，越來越多人有掉髮、白髮狂冒等困擾，甚至有頭皮容易過敏、常搔癢等情況發生，就連不少年輕女性都會搜尋「防止掉髮」等相關話題。知名營養師蕭瑋霖（杯蓋）表示經常被問到關於頭髮保養的飲食該如何吃，他就特別分享了有助於養護頭皮頭髮的4大關鍵，快來為你的嬌弱頭皮、髮絲們加強保養吧！

▲▼ 狂掉髮、冒白髮？專家曝護髮4關鍵。（圖／翻攝unsplash,pexels）

1.均衡飲食

頭皮的健康及毛髮的生長，都需要營養素來建造，若是飲食不均衡，一定會影響到頭皮健康，進而影響髮質，造成掉髮。

2.適當紓壓

壓力與生活作息及環境有關，若是壓力太大，有可能會影響到身體荷爾蒙分泌，進而影響頭皮健康。

▲▼ 狂掉髮、冒白髮？專家曝護髮4關鍵。（圖／翻攝unsplash,pexels）

3.定期清潔

頭皮的清潔很重要，過多的油脂及髒汙，容易影響到頭皮健康，甚至產生頭皮屑，適時清潔可加強頭皮呼吸，也能改善頭皮屑問題。

4.正確選擇洗髮精

市面上的洗髮精有很多種，建議依照個人頭皮性質和當下頭皮頭髮狀況使用不同的洗髮產品，像是頭性頭皮的人可選擇控油洗髮精；而容易掉髮的人則可選擇含有咖啡因或是菸鹼酸的洗髮乳。

▲▼ 狂掉髮、冒白髮？專家曝護髮4關鍵。（圖／翻攝unsplash,pexels）

而針對飲食的部分，蕭瑋霖也提醒，除了均衡飲食，平時也可多吃以下4大類食物，幫助補充頭皮、毛髮所需的營養素。

＃南瓜籽、海鮮

礦物質鋅與皮膚生長有關，也與毛髮代謝有關，體內鋅濃度下降會造成落髮。而像是魚蝦、牡蠣、蛤蜊等海鮮和南瓜籽都富含鋅，適當補充鋅可幫助減少掉髮。

＃水果

水果富含維生素C，可幫助膠原蛋白形成，對皮膚保養很重要，也對頭皮健康影響很大。

＃深綠色蔬菜

蔬菜含有葉酸，尤其深綠色蔬菜含量更豐富，而葉酸與細胞生長代謝有關，容易掉髮的人，建議要多吃深綠色蔬菜。

▲▼ 狂掉髮、冒白髮？專家曝護髮4關鍵。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃南瓜、紅蘿蔔

多吃維生素A含量高的食物，例如南瓜、胡蘿蔔，可幫助皮膚保養，若維生素A不足，皮膚會容易乾燥，也會影響頭皮健康。

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