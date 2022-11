MSGM創辦人首次訪台讚「台灣人愛貓，很可愛」　送上限定圖樣超寵粉

▲義大利高端潮牌 MSGM創始人兼創意總監Massimo Giorgetti分享台灣限定圖樣提袋。(影/記者鮑璿安攝)

記者鮑璿安/台北報導

義大利高端潮牌 MSGM創始人兼創意總監Massimo Giorgetti展開了亞洲巡迴之旅,這一趟是他首次訪台,今(9日)與媒體見面展現親民風範。此行Massimo Giorgetti特別前往台北永樂市場,看見貓咪圖樣的布料留下了深刻印象,還大讚台灣人「愛貓很可愛」,準備了台北 101、舞獅、杜鵑花圖樣的包款要送給粉絲。

▲MSGM創始人兼創意總監Massimo Giorgetti 。(圖/品牌提供)

Massimo Giorgetti曾是DJ、會計,憑藉對於時尚的敏感度,2009年以現代、活力和千變萬化的色彩為初衷,創立了高端潮牌MSGM,並推出首個系列,直至目前品牌在全球擁有約300家銷售門市。當然台灣也有許多品牌愛好者,Massimo Giorgetti這次首度來台,除了前往迪化街、永樂市場等知名地標感受在地人情味,他還興奮表示:「2019年因疫情沒辦法來台灣,這次終於來了,發現到台灣人愛貓,很可愛,還感受了台北的夜生活,看到潮流的一面。」

▲Massimo Giorgetti 前往台北迪化街、永樂市場 。(圖/品牌提供)

而Massimo Giorgetti心目中的MSGM會是什麼模樣?他說:「大家也可以感受到品牌滿滿的色彩,從音樂吸取創意,要感謝我的工作夥伴們,彼此之間正向才能帶出好的循環,視覺上的強烈衝擊是我們想要帶給大家的。」最後想對台北的粉絲說些什麼?Massimo Giorgetti表示:「想要講的話太多了!聆聽自己、相信自己可以更好 ,愛自己也要愛別人。」

▲Massimo Giorgetti手繪托特包寫下「I DON’T KNOW WHERE, BUT TOGETHER ! 我不知道身在何處,但是我們在一起!」 。(圖/品牌提供)

若用三個形容詞定義自己的2022年,Massimo Giorgetti以「Excited興奮」、「 Difficult艱難」、「Beautiful美麗」來總結,還開玩笑期許明年會有「More free time更多空閒時間」。而他結束此次亞洲之旅後,就要回國準備2月的2023年秋冬系列發表, 屆時觀眾或許可以在看秀時期待一下,台北的獨特元素是否給了Massimo Giorgetti無限靈感。

▲限定圖樣台北 101、舞獅、杜鵑花帆布包特別送給台灣粉絲。(圖/品牌提供)

Massimo Giorgetti 介紹:

1977年出生於義大利北部的 Rimini

曾任會計、音樂DJ、奢侈品牌 Emilio Pucci 創意總監

目前任職於MSGM創意總監,持續以多變色彩、數位印花、雙曲線造型剪裁帶給大眾搶眼視覺感受。