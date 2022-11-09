fb ig video ETtoday search mobile

MSGM創辦人首次訪台讚「台灣人愛貓，很可愛」　送上限定圖樣超寵粉

>

▲義大利高端潮牌 MSGM創始人兼創意總監Massimo Giorgetti分享台灣限定圖樣提袋。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

義大利高端潮牌 MSGM創始人兼創意總監Massimo Giorgetti展開了亞洲巡迴之旅，這一趟是他首次訪台，今（9日）與媒體見面展現親民風範。此行Massimo Giorgetti特別前往台北永樂市場，看見貓咪圖樣的布料留下了深刻印象，還大讚台灣人「愛貓很可愛」，準備了台北 101、舞獅、杜鵑花圖樣的包款要送給粉絲。

▲MSGM 。（圖／品牌提供）

▲MSGM創始人兼創意總監Massimo Giorgetti 。（圖／品牌提供）

Massimo Giorgetti曾是DJ、會計，憑藉對於時尚的敏感度，2009年以現代、活力和千變萬化的色彩為初衷，創立了高端潮牌MSGM，並推出首個系列，直至目前品牌在全球擁有約300家銷售門市。當然台灣也有許多品牌愛好者，Massimo Giorgetti這次首度來台，除了前往迪化街、永樂市場等知名地標感受在地人情味，他還興奮表示：「2019年因疫情沒辦法來台灣，這次終於來了，發現到台灣人愛貓，很可愛，還感受了台北的夜生活，看到潮流的一面。」

▲MSGM 。（圖／品牌提供）

▲MSGM 。（圖／品牌提供）

▲Massimo Giorgetti 前往台北迪化街、永樂市場 。（圖／品牌提供）

而Massimo Giorgetti心目中的MSGM會是什麼模樣？他說：「大家也可以感受到品牌滿滿的色彩，從音樂吸取創意，要感謝我的工作夥伴們，彼此之間正向才能帶出好的循環，視覺上的強烈衝擊是我們想要帶給大家的。」最後想對台北的粉絲說些什麼？Massimo Giorgetti表示：「想要講的話太多了！聆聽自己、相信自己可以更好 ，愛自己也要愛別人。」

▲MSGM 。（圖／品牌提供）

▲Massimo Giorgetti手繪托特包寫下「I DON’T KNOW WHERE, BUT TOGETHER ! 我不知道身在何處，但是我們在一起!」 。（圖／品牌提供）

若用三個形容詞定義自己的2022年，Massimo Giorgetti以「Excited興奮」、「 Difficult艱難」、「Beautiful美麗」來總結，還開玩笑期許明年會有「More free time更多空閒時間」。而他結束此次亞洲之旅後，就要回國準備2月的2023年秋冬系列發表， 屆時觀眾或許可以在看秀時期待一下，台北的獨特元素是否給了Massimo Giorgetti無限靈感。

▲MSGM 。（圖／品牌提供）

▲限定圖樣台北 101、舞獅、杜鵑花帆布包特別送給台灣粉絲。（圖／品牌提供）

Massimo Giorgetti 介紹：

1977年出生於義大利北部的 Rimini

曾任會計、音樂DJ、奢侈品牌 Emilio Pucci 創意總監

目前任職於MSGM創意總監，持續以多變色彩、數位印花、雙曲線造型剪裁帶給大眾搶眼視覺感受。

關鍵字：

MSGM, 創意總監, Massimo Giorgetti, 米蘭, 台北

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

胡宇威拎GUCCI行李袋撞包大明星

胡宇威拎GUCCI行李袋撞包大明星

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

ET Fashion

推薦閱讀

超準心測！第一眼看到「什麼動物」，秒測你的「真實性格」

超準心測！第一眼看到「什麼動物」，秒測你的「真實性格」

星巴克雙11優惠買一送一　揪友身分證湊「4個1」現賺一杯

星巴克雙11優惠買一送一　揪友身分證湊「4個1」現賺一杯

「最享受獨自在家時光」星座Top 3！　冠軍巴不得一個人，安逸又自在

「最享受獨自在家時光」星座Top 3！　冠軍巴不得一個人，安逸又自在

Rosé越來越敢穿！「綁帶裹胸」禮服肌膚大面積全露　辣度直逼超模 第一眼看到花朵還是手掌？超準心測秒測你和另一半的感情狀態 劉詩詩穿「玫瑰禮服」成仙氣天花板！　薄紗襯托天鵝頸體態絕美 11月桃花運爆棚！有機會脫單的3大星座：天秤座擺脫爛姻緣、迎接正桃花 韓網瘋傳！「蓋印章眼線」正夯，6步驟教你輕鬆上手 特殊款柏金包太火紅　愛馬仕巴黎旗艦店造型款上看571萬 許瑋甯《她》劇中手袋關注度up！LONGCHAMP經典款、CHANEL小Q包都背上

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面