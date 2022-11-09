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韓韶禧收起厭世臉大秀長腿　女人味迷你裙絕配歐米茄金錶

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▲▼ 韓韶禧。（圖／翻攝IG）

▲韓韶禧穿南韓品牌Rokh裙裝現身曼谷舉辦的歐米茄活動。（圖／翻攝OMEGA IG）

記者陳雅韻／台北報導

因韓劇《夫妻的世界》被封為「最美小三」的南韓女星韓韶禧，近日才剛拍完Balenciaga / adidas系列形象照，傳神演繹困坐辦公室的厭世上班族，昨又參加泰國曼谷舉辦的瑞士名錶歐米茄（OMEGA）活動，以一襲白色迷你裙裝搭配金錶的迷人裝扮吸睛，可鹽可甜的百變形象難怪備受時尚圈寵愛。

▲▼ 韓韶禧。（圖／翻攝IG）

▲韓韶禧佩戴的歐米茄碟飛系列MINI TRÉSOR系列Moonshine™金石英26毫米腕錶，715,000元。（圖／翻攝歐米茄官網）

韓韶禧今年成為歐米茄星光熠熠的代言家族一員，她受邀到曼谷出席品牌活動，獲得粉絲熱烈歡迎，她也報以甜美微笑並揮手打招呼，當天她選穿南韓設計師品牌Rokh白色平口迷你裙裝，露出迷人肩線與纖細美腿，裙後還有優雅長裙襬，女人味十足，而全身亮點則落在手腕上的715,000元碟飛系列MINI TRÉSOR系列Moonshine™金石英26毫米腕錶，猶如珠寶手環般吸睛。

▲▼ 韓韶禧。（圖／翻攝IG）

▲韓韶禧穿Balenciaga / adidas系列新裝，演繹厭世上班族。（圖／Balenciaga提供）

在Balenciaga / adidas系列形象照中，韓韶禧則以高冷風格入鏡，她穿著主打的黑白造型運動服，在影片中演出不耐煩敲擊電腦鍵盤的模樣，上班族厭世的心聲表露無遺。

►韓韶禧為Balenciaga／adidas系列變厭世上班族！「三線沙漏包」搶先看

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關鍵字：

韓韶禧, 歐米茄, OMEGA, BALENCIAGA

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