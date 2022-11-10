婁峻碩想買近50萬元LV香水　郭雪芙穿「未來裝」逛街超開心

▲LV在高雄漢神巨蛋打造全新專門店。（圖／品牌提供，以下同）

記者林明瑋 / 高雄報導

高雄、台中多家百貨近期動作頻頻，各大精品一家開了再一家，LOUIS VUITTON（路易威登）在高雄漢神巨蛋重新開幕，除了店裝吸睛，限量商品也誘人，其中要價近50萬元、容量1公升的超大瓶香水，讓原本就是LV香水粉絲的婁峻碩認真考慮，他說：「小瓶一直用也要替換啊，這麼大瓶可以用，我覺得ok！」

▲郭雪芙穿著2023早春系列裙裝，很有未來感。





▲郭雪芙在店內逛到不少美包。（圖／記者林明瑋攝）

LV高雄漢神巨蛋店佔地124坪，寬闊的空間讓郭雪芙、婁峻碩、高爾宣紛紛大讚很好逛，郭雪芙見到許多包包愛不釋手，「女裝的商品很多樣化，逛起來很開心。」穿著2023早春系列裙裝，充滿未來感，她說：「這套可以展現獨立女性的精神，所以今天的髮型也特別配合這種感覺。」

婁峻碩逛了一圈，想把白綠色的丹寧外套帶回家，原本就愛用LV香水，見到1公升的限量版大香水相當驚訝，他說：「很酷耶，我剛以為只是展示品，沒想到是商品，可以考慮喔，小瓶用完買大瓶。」聽到售價近50萬元，他說：「我得先賺一點錢，但絕對是會考慮的。」與女友焦凡凡感情穩定，他透露常買LV的包送她，被問到是不是很疼女友，他笑言：「我自己不好說啦！」

▲婁峻碩原本就是LV香水的愛用者，見到1公升限量版很驚喜。

▲婁峻碩對身上的包包很感興趣。

▲高爾宣很喜歡這件襯衫，靈感來自音樂，而且印花的顏色對比鮮明。

LV高雄漢神巨蛋店佔地124坪，設計概念結合了巴黎芳登廣場的路易威登之家、日本東京銀座並木通專門店，外牆則是取材建造於2005年的香港Lee Gardens專門店，將各國的美好元素一次集結。

寬敞明亮的空間內，有著包括女裝、男裝、皮件、配飾、鞋履、香水、珠寶與腕錶等全系列品項，空間中並以多件藝術品增色，例如台灣藝術家楊智富的作品、印度藝術家Amit Kalla的畫作等等，分別陳列在不同區域，能在逛街的同時好好欣賞。

▲Twist Mini鱷魚皮革鍊條肩背包675,000元。

▲Side Trunk肩背包124,000元（左）、Bella粉白漸變色彩Monogram水桶包137,000元（右）

▲Discovery背包94,000元（左）、Trio 郵差包89,500元（右）。

為了漢神巨蛋店開幕，LV祭出獨家Twist Mini鱷魚皮包，美麗的光澤宛如銀色晚禮服，也似午夜星空，而被香水瓶設計師Marc Newson形容為「尺寸放大到了雕像的大小」容量1公升的超大男性香水，也現身店內，全台僅1瓶。

►擒光硬箱塔，繪有高雄景色與美麗島捷運站內的藝術作品「光之穹頂」，786,000元。

近期眾多精品在高雄開店，經過可別錯過。

BOTTEGA VENETA

BOTTEGA VENETA（BV）在新任創意總監Matthieu Blazy接掌後，全新概念店落腳高雄漢神巨蛋，俯拾可見成為品牌代表色的「BV綠」，且處處呈現經典編織概念，例如試衣間、沙發等等，還有大量的鏡面元素呈現未來感。

GUCCI

GUCCI的高雄漢神巨蛋店重新開幕，佔地超過百坪，以巴洛克風格展現華麗感，手工漆地板與全台其他GUCCI店面的大理石地板截然不同，一走進店內就能感受。

BALENCIAGA

BALENCIAGA將「未完成建築」的美學融入漢神巨蛋店，仿舊的斷垣殘壁，磨損皮革座椅、氧化的工業層架等，陳述著時間留下的痕跡與演變。

JIMMY CHOO

綠色的地毯、綠色的椅子，踏進JIMMY CHOO專櫃如同踏著綠草地，明亮且開闊，在舒適的環境裡，如果與閨蜜一起試穿、搭配、挑鞋子，是不是充滿樂趣。

Rene Caovilla

入口處的白色拱門，靈感來自威尼斯門廊，醒目又即有特色，讓全新旗艦店充滿來自義大利的優雅氣氛。

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