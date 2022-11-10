超模Kendall、泰國女星撞衫「前衛薄紗裝」　一黑、一紅上演神仙打架

記者王則絲／台北報導

國際超模坎達爾珍娜（Kendall Jenner）日前出席大型慈善晚宴紅毯時，以上身幾乎全裸露的薄紗裝奪得全場目光，遊走尺度邊緣，而後被網友們發現，這套前衛的性感裝扮，「泰國神顏」女星黛薇卡霍內（Davika Hoorne）在上個月便曾穿過，兩人的駕馭都美到逆天，一黑一紅隔空PK，上演神仙打架。

▲坎達爾珍娜出席LACMA時的紅毯造型驚豔現場。（圖／路透）



坎達爾珍娜上周末出席洛杉磯郡立美術館藝術與電影慈善晚宴（LACMA），她選穿的紅毯戰袍特別吸睛，為來自土耳其設計師BURC AKYOL的作品，上半身是透視薄紗裝，僅以條狀布料遮蓋胸前，並有兩條實線拼貼於肚臍兩旁，前衛且露骨性感的造型成功奪得觀眾目光與好評。

▲黛薇卡在上個月已穿上過與Kendall同套服裝。（圖／翻攝自IG@davikah）



然而，上個月泰國女星黛薇卡也穿著同一套造型，登上伸展台，前衛設計風格的服裝本身便已很難駕馭，黛薇卡更是挑戰了鮮豔的紅色款式，唯獨肚臍旁的線條維持黑色，成為整身亮點，黛薇卡的身形可說是比坎達爾珍娜來得更纖細，穿著這樣大尺度裸露的服裝依然看不見一點贅肉，體態相當驚人。本次坎達爾珍娜與黛薇卡選到同套服裝，兩人都將其特殊的設計駕馭出自己的風格，無法區分撞衫輸贏，一黑、一紅上演神仙打架。