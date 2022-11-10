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覺得好焦慮？專家：情緒不成熟的「5種表現」，你也中了嗎

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▲▼專家：盤點情緒不成熟的「5種表現」 。（圖／Unsplash）

▲改變情緒成熟度從現在開始做起。（圖／Unsplash，以下同）

編輯／Lily

我們都想當個情緒穩定的大人，但有時候被生活中的種種壓力，搞得喘不過氣來，又或是時常焦慮使人陷入憂鬱，這些都是因為受情緒影響，雖然情緒成熟度並不能快速改善，但是察覺就是改變的開始，以下5種不成熟的情緒表現，你也中了嗎？

#容易被別人影響

做什麼事情都無所謂，尤其是在決定事情時，容易被他人的言語行為影響，進而改變決定，導致什麼事情都做不好。

▲▼專家：盤點情緒不成熟的「5種表現」 。（圖／Unsplash）

#喜歡依賴別人

不喜歡獨處，做什麼事情都想拉朋友來陪，填補自己內心的空虛，故意逃避自己心中真實感受，覺得事情只要不去想就會自己解決，說穿了就是不想面對而已。

#對自己寬容、對他人嚴苛

沒辦法容忍他人的錯誤，但卻總是對自己的錯誤視而不見，習慣以自我為中心，認為自己是對的，別人說的都不對。

▲▼專家：盤點情緒不成熟的「5種表現」 。（圖／Unsplash）

#不考慮他人想法

情緒不成熟很難站在別人角度思考，所以處理事情時較沒同理心，顯得自私。當心情不好時，容易把壞情緒轉嫁給他人，覺得自己開心最重要，若事情無法照心中想的進行，就想要崩潰擺爛。

#無法處理自己的情緒

有時候情緒一來，沒辦法控制自己的情緒，情緒暴走之後又會懊惱為何要發脾氣，只要是心情一差，旁邊的人都會跟著遭殃。

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關鍵字：

情緒, 情緒穩定, 專家, 焦慮

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