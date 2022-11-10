風・Luxury／歐米茄最複雜錶誕生　三問加雙追針計時身價逾千萬

▲歐米茄Olympic 1932 Chrono Chime三問錶靈感源自1892年品牌推出的三問機芯，以及1932年擔任奧運官方指定時計打造的1/10秒碼錶。（圖／歐米茄提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

歐米茄（OMEGA）史上最複雜錶款誕生！攜手同屬Swatch集團的姊妹牌Blancpain，耗時6年打造出結合三問與雙追針計時功能的Olympic 1932 Chrono Chime腕錶，身價逾千萬元，選擇挑戰這兩項複雜功能與品牌歷史緊密相扣，因為1892年歐米茄生產世上首款三問腕錶，以及1932年洛杉磯奧運會擔任官方指定時計的計時懷錶，都在品牌歷史上留下光榮的一頁。

▲歐米茄Olympic 1932 Chrono Chime三問錶的透明底蓋可欣賞結合計時與三問功能的1932同軸擒縱大師天文台認證機芯。

雖說兩大複雜功能已證明歐米茄累積的實力，但結合兩者不是在舊零件上堆疊，而必須從零開始重新研發融合為一個腕錶機芯，催生出品牌史上最複雜的1932同軸擒縱大師天文台認證機芯，也是首枚振頻達到每小時36,000轉的1/10秒同軸擒縱機芯，且為達到Master Chronometer大師天文台認證標準，還必須具15,000高斯的防磁能力；而收藏家重視的報時音色與聲量，歐米茄選用Sedna™金材質打造音簧，搭配雙音錘以及硬化鋼的組件，展現絕妙音色。

Olympic 1932 Chrono Chime腕錶的外型則受歐米茄1892年懷錶啟發，以大明火燒琺瑯面盤配上925銀的手工扭索飾紋內錶圈，獨特的飾紋猶如腕錶報時產生的獨特聲波紋理，有趣的是不僅搭配皮錶帶，還附上可替換的皮繩，轉換成比賽時裁判掛在脖子上的計時碼錶模樣。

▲歐米茄超霸系列首款三問錶Speedmaster Chrono Chime。

驚喜不僅於此，歐米茄還將品牌史上最複雜的1932機芯，運用在超霸Speedmaster系列中，推出Speedmaster Chrono Chime，款式採用1962年第一款登上月球腕錶CK 2998，搭配色砂金石琺瑯錶圈和面盤，雖然與Olympic 1932 Chrono Chime裝載同款機芯，但為了符合超霸招牌雙眼特色，功能配置微調，雙音錘移到9時的計時盤位置，讓收藏家一眼看出隱藏其中的非凡工藝。

▲Blancpain五十噚深潛器全日曆月相腕錶，586,000元。（圖／Blancpain提供）

與歐米茄密切合作的Blancpain，今年將主力放在著名的五十噚系列潛水錶，1953年品牌發表第一款現代機械潛水腕錶，不斷精進於1956年推出五十噚深潛器腕錶，自此開啟潛水錶傳奇。今年新作防水300米的五十噚深潛器全日曆月相腕錶，巧妙將運動元素與另外一招牌Villeret系列標誌性的全日曆月相功能相結合，更加實用，而外型採用緞面拋光醫療用23級鈦金屬錶殼，搭配緞面打磨碳灰色陶瓷單向旋轉錶圈、太陽放射狀漸變式碳灰色錶盤，可選配同色系碳灰色航海帆布錶帶、NATO錶帶或23級鈦金屬錶鍊。

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