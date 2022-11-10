SOGO周年慶首日湧千人長龍　33歲男狂排13小時搶限量熊　

▲SOGO百貨周年慶首日開店前排出千人長龍。（圖／記者周宸亘攝）

記者蔡惠如／台北報導

SOGO台北三館周年慶今（11／10）正式開跑，正逢多日陰雨後出現的晴朗天氣，在開門前忠孝館廣場照例出現滿滿民眾準備進館採購，包括建築物後方公園也都有熱鬧的排隊人潮，宣告東區商圈周年慶正式開打，首位排隊民眾從昨天晚上10點就現身，狂排13小時只為蘭蔻限量庫柏力克熊。

台北這兩天終於一掃日前多天霧霾陰雨的天氣，陽光逐漸露臉，SOGO忠孝、復興與敦化3館周年慶今天正式登場，捷運忠孝復興站旁邊兩館前廣場各湧人潮，以化妝品為主力的忠孝館，廣場前人潮洶湧，一早就有館方人員忙碌維持排隊動線，開館前半小時幾乎已經塞滿，讓路過民眾驚呼：「人也太多了。」

▲消費者急忙進場搶特惠組。（圖／記者周宸亘攝）

首位排隊民眾為33歲王先生，他表示從開跑前5天就每天打電話到專櫃問限量熊「下落」，得知SOGO有限量5隻馬上決定來排隊，第二位排隊王小姐也從桃園凌晨4點就來報到，也是為了買低消6萬元的庫柏力克熊。而SOGO首日祭出20支限量買iPhone 14 pro送2,000元禮券優惠，也吸引民眾徐小姐凌晨5點就來排隊。開店後10分鐘排隊人潮才消化完畢。

▲▼33歲王先生從昨天晚上10點就來排隊，為蘭蔻6萬元滿額贈的庫柏力克熊（下圖）。（圖／記者蔡惠如攝、蘭蔻提供）

業者表示，預估首日三館人潮可破10萬人次，跟去年相當，單天業績可達13億元，比去年同期多18%，周年慶全檔期目標為118億元。今年受惠於疫情後逐步解封的社交需求、消費者出國商機，彩妝化妝品、男女裝都會大成長，此外精品需求仍然暢旺，因台灣售價不一定會比別人貴，加上周年慶回饋，還是會吸引民眾出手。

▲因應解封後的社交增長，彩妝預期將會大成長。（圖／記者周宸亘攝）

SOGO台北周年慶從11／10開始至11／21共限時11天，忠孝館化妝品單日單櫃消費滿6千送800元抵用券，包括600元周年慶抵用券、100元特別優惠券與100元餐飲優惠券；國泰世華信用卡女裝、女鞋、男裝、鍋具、寢飾滿6,000元送600元抵用券；1樓國際精品單櫃滿2萬元送2,000元抵用券。化妝品、香氛、家電持國泰世華單筆滿15,000元送300元抵用券；遠東商銀信用卡滿2萬元送400元抵用券。



復興館1、2樓國際精品與3樓珠寶消費滿2萬元送2,000元抵用券；1、2樓指定精品與珠寶滿3萬元送1,200元抵用券、滿5萬元送2,500元抵用券；CHANEL、HERMES、LV消費滿3萬元送1,000元抵用券、消費滿5萬元送2,000元抵用券；B1化妝品、5樓香氛單筆滿6,000元送800元。國泰世華信用卡女裝、女鞋、男裝、鍋具、寢飾滿6,000元送600元抵用券；家電持國泰世華單筆滿15,000元送300元抵用券；遠東商銀信用卡滿2萬元送400元抵用券。

▲民眾不畏大太陽在店外排隊。（圖／記者蔡惠如攝）

敦化館國際精品滿2萬元送2,000元抵用券；指定珠寶滿3萬元送1,200元抵用券；化妝品、香氛滿6,000元送800元抵用券；服裝、配件、生活雜貨滿1萬元送1,000元抵用券。