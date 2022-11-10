楊祐寧圖謀百年靈百萬陀飛輪錶　喊話老婆「妳開會可戴」

▲百年靈全台首間專賣店於台北101購物中心正式開幕。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶百年靈（BREITLING）全台首間專賣店今於台北101購物中心正式開幕，擔任剪綵嘉賓的男星楊祐寧，搶先戴上全球首發的百萬元Premier B21 Chronograph Tourbillon 42 Léon Breitling 18K紅金腕錶，掩不住興奮之情，他直指此款錶很適合老婆出門開會佩戴，弦外之音是夫妻倆可以輪流戴，他說：「現在買錶都告訴自己，沒關係這可以當傳家寶！傳家寶！傳家寶！」

▲熱愛名錶的楊祐寧，出席百年靈專賣店開幕活動。（圖／百年靈提供，以下同）

楊祐寧喜愛收藏腕錶，但他不願意將名錶鎖在保險箱，他表示：「現在太多人愛惜錶了，而我喜歡錶上有歷史痕跡，一定要戴不要怕有刮痕。」他另一原則是不戴對錶，認為夫妻倆可選擇專屬個人風格的款式，他會給老婆買錶建議，朝經典、價格與適合與否等三個面向著手，今他所戴的Premier B21 Chronograph Tourbillon 42 Léon Breitling紅金版陀飛輪錶即是他的理想款式，另有鉑金與18K白金款，一套3只，全球限量發行50套。

▲以百年靈創辦人為名的3款Premier B21 Chronograph Tourbillon 42陀飛輪錶，（左起）鉑金款2,100,000元，18K紅金款1,800,000元、18K白金款1,800,000元。





▲百年靈台北101專賣店融合現代復古與紐約工業設計風格。

百年靈熱門的雙時區顯示Chronomat Automatic GMT 40也於專賣店亮相，款式包括黑色、藍色、綠色、煙灰色和白色面盤，搭配亮眼的紅色GMT指針一眼辨別時間；適合女性的Super Chronomat Automatic 38精鋼版、以可追溯黃金製成的紅金款式Super Chronomat Automatic 38 Origins同步上市，錶圈鑲嵌實驗室培育鑽石放閃。







▲百年靈Chronomat Automatic GMT 40綠色面盤款，169,000元。





▲百年靈Super Chronomat Automatic 38鑲嵌實驗室培育的鑽石錶，冰藍款（左）310,000元，薄荷綠色款415,000元。

沛納海（Panerai）專為時尚女性設計的Luminor Due系列，今年首度加入複雜功能月相，並以義大利文的月亮「Luna」命名，推出4款38毫米版本的Luminor Due Luna腕錶，月相顯示位於3時位置，品牌特別模擬月球凹凸不平的表面，以24K金雕琢月亮，隨著圓盤轉動逐漸露出圓月，饒富詩意。







▲謝欣穎佩戴沛納海Luminor Due Luna Goldtech™ 珍珠母貝紅金腕錶38mm ，615,000元。（圖／沛納海提供，以下同）





▲沛納海Luminor Due Luna精鋼腕錶38mm，274,000元。

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