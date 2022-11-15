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說．流行／CFDA新銳設計師Elena Velez是誰？金屬交織時裝的破敗美感

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記者鮑璿安／專題報導

「時尚奧斯卡」CFDA 每年孕育了許多潛力新星，今年「新晉設計師」大獎由年僅28歲的Elena Velez抱走，設計師同名品牌於 2021 年 9 月首次正式亮相紐約時裝週，以非傳統的金屬加工和高級時裝合成帶給世人前衛影響力，《ET FASHION》帶你深入了解幕後故事。

美國時裝設計師、藝術家Elena Velez擁有甜美模樣，卻未曾想像到她所設計的服飾會具有強大的冰冷「末日感」。一切與Elena Velez的生命歷程有關，由身為船長的母親所帶大，「我在密爾沃基周圍，這些非常荒涼的工業空間裡度過了非常不一樣的童年。」她回憶中充滿了造船廠、機艙等場所，隨著年紀增長，這些工業感元素都刻入了Elena Velez的設計語言中，成為她的養分。

讓Elena Velez一炮而紅的系列，是她將二次世界大戰後的巨大破壞作為啟發，畢業系列以「_and carry on」為題，回顧傷痛的同時，看似殘缺的服飾是由降落傘、廢棄金屬所組成。胸衣馬甲中遊走了堅硬的金屬框架，在不規則剪裁中展現高超的融合手法，曾經緊身胸衣是一種束縛的工具，卻在Elena Velez設計中成為剛毅的象徵，冰冷且搶眼的元素，成功將品牌推向紐約時裝周的國際舞台。

Elena Velez也說道，「每一季的系列都代表著不同的女性歷史，很多幫助我塑造身分的女性，都是非常自信、陽剛、堅韌的性格。」如今一舉奪下2022 CFDA「新晉設計師」大獎後，相信這股金屬狂潮會持續延燒。

關鍵字：

說流行, Elena Velez, CFDA

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