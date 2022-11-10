停止腦波弱！6招戒掉購物慾　結帳前小動作幫你省荷包

文／Workworks職場人

停止腦波微弱！雙11購物大戰即將來臨，相信不少職場人們正蓄勢待發、好好Shopping了吧！每逢購物節來臨荷包更容易失手，本篇編輯將分享「6種戒掉購物慾的秘訣」，職場人們不妨趁結帳前嘗試以下6種降低購物慾的方法，替自己的荷包省錢吧！

戒掉購物慾方法

1.思考是否為「必需品」

最簡單的滅火方式即為思考這東西是否為「必需品」，不少人的購買習慣非出自於需求，而是享受購物的快感，建議職場人們在購物前第一步先分辨這東西「是想像中的需要，還是真的需要」呢？也可以以「重複性、急迫性」作為購買順序的考量，像是這物品是我從未買過、也借不到的嗎？或者是家裡有沒有類似或具備相同性質的物品呢？

2.減少逛購物網站、電商的時間

平時閒著無聊的時候，職場人們會如何打發時間呢？是不是常常利用閒暇時間逛一下網拍、購物平台等，偏偏看到「新品、限量特賣、買一送一」字詞時，就忍不住手癢想買⋯更別說進入影響力十足的網紅世代後，看到喜歡的明星或是網紅推薦介紹時，好像就覺得自己也應該得到該物品，腦波微弱的同時，漸漸忽略商品的必要存在性。編輯建議「減少逛購物網站、電商的時間」，確實會幫你省下不少購物慾唷！

3.避免分期付款

「分期付款」往往成為最容易掉入購物陷阱的推手，因為分期付款會讓職場人們覺得花少少的錢就能滿足購物慾望，殊不知花費金額積少成多後，整體消費力也很驚人！編輯建議職場人們養成「有多少錢買多少物品，而不是預支未來額度」的習慣，或是可以將消費習慣調整成使用現金的方式，相信光是拿出現金的那刻，當初心中那把購物慾望會熄了不少（XD）。

4.定期斷捨離

戒掉購物慾望最簡單的方法：安排自己每個月或是每個季度做一次「斷捨離」的動作，每當整理完東西後一定會發現很多重複性、使用率不高的廢物，而這些東西正是當初購物慾望作祟買下來的（飲恨），因此職場人們不妨在Shopping前先做「大掃除」的動作，斷捨離除了會讓你更珍惜東西，也會讓你謹慎使用金錢唷！畢竟每整理一次滿山滿谷的服飾、化妝品等哩哩扣扣東西，實在太麻煩啦（笑）。

5.拉長購買考慮期

「看到喜歡、限量的東西好想買」相信這句話成為不少購物族的心聲，如果職場人們是個腦波微弱的人，編輯建議在結帳購物前，可以先把想要的東西放到購物車裡面，給自己三到五天的時間思考這物品是否為「必要性的存在」，與其當下衝動購物，不如給荷包點空間冷靜思考！

6.制定預算

職場人們平時有「制定預算」的習慣嗎？如果每個月或是每週替自己規劃出一份「支出預算表」，不僅能避免衝動購物，更大幅減低額外支出呢！透過制定預算的規劃，職場人們可以從中思考購物的必要性，避免自己因為看到商品特價、限量等購物字詞給吸引。

戒掉購物慾望方法不難，最重要的是要「堅持下去」，編輯實測後發現「拉長購買考慮期、制定預算」的方法非常有效，職場人們趁著雙11購物季來臨前，嘗試看看以上「6種戒掉購物慾方法」吧！如果有其他方法也能推薦給編輯唷。

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