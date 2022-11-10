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熱量恐翻倍跳！營養師教你聰明「吃蛋」，鹹蛋、皮蛋小心鈉含量破表

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▲▼小心熱量翻倍跳！營養師教你聰明「吃蛋」 。（圖／Pexels）

▲蛋的營養成分高，但是如何烹調很重要。（圖／Pexels）

記者曾怡嘉／台北報導

說到補充蛋白質，大部分的人就會聯想到蛋，營養師余朱青分享，蛋的營養成分很高，是人體必需的胺基酸，也是優良蛋白質來源，但是不同種類的蛋營養大不同，教你聰明選擇吃出健康體魄。

營養師余朱青分享，一顆雞蛋就含有7公克的蛋白質，更含有豐富的維生素A、D、E，B12，以及葉酸，鈣、鐵、鋅、磷等礦物質等等，可說是營養價值非常高。

除了雞蛋外，各種不同的蛋營養成分也不盡相同，像是鴨蛋外型比雞蛋大一些，每100公克的脂肪含量是14.4公克，略高於雞蛋脂肪，而每100g的維生素A含量也高於雞蛋，就雞蛋的其他營養成分而言，差別並不大。

營養師也以鵝蛋舉例，因外型比雞蛋和鴨蛋大的多，每100克鵝蛋大約有10克蛋白質、15克脂肪，按比例來看，鵝蛋的脂肪含量相對比較高。

▲▼小心熱量翻倍跳！營養師教你聰明「吃蛋」 。（圖／Pexels）

而夜市常見的烤鳥蛋，大多是用鵪鶉蛋，別看鵪鶉蛋一顆小小的，它的營養成份可不差，以都是100公克來說，其中的營養成份可是跟雞蛋差不多，甚至鵪鶉蛋的維生素B2的含量還略比雞蛋高一點點。

她也提到很多長輩早餐吃稀飯喜歡配的鹹蛋，大多是用鴨蛋製造的，營養成分也跟其它蛋差不多，但是製造過程的關係，鹹鴨蛋的鈉含量可是很高，一顆鴨蛋鈉含量大約100mg，但一顆鹹鴨蛋鈉含量就要991mg，成人一天鈉含量以不超過2400mg為限。

▲▼小心熱量翻倍跳！營養師教你聰明「吃蛋」 。（圖／翻攝自FB/營養師余朱青）

▲（圖／翻攝自FB/余朱青營養師）

還有皮蛋也是屬於加工食品，鈉含量也較高，營養師也特別提醒有攝取加工蛋的時候，必須注意留意鹽分的攝取，以免過量。蛋雖然是優質蛋白，還是建議注意烹調和製造方式，對於熱量會有很大的差別。

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關鍵字：

吃蛋, 營養師, 熱量, 加工蛋

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