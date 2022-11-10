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不用花錢！零成本護膚「5招」學起來，讓你膚質好到破表

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▲▼零成本護膚「5招」，讓你膚質好到破表 。（圖／Unsplash）

▲早上空腹一杯水不僅能美膚，還有瘦身功效。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

養出好肌膚不一定要砸大錢，除了做好基礎的防曬和保濕之外，只要從日常生活小習慣下手，即便不塗昂貴精華液，膚質也可衝上天花板。

#早上起床先喝水

不少女星起床都習慣喝一杯溫水，除了幫助補充體內水分外，最大的用意就是啟動加快體內新陳代謝，把廢物毒素快快排出來，建議一天要喝上至少2000cc的水才足夠。

#早一點睡覺

對現代人來說，早睡根本是天方夜譚，但若是不想花大錢保養，還是趕緊認命早睡吧，晚上11點至2點是肌膚修復的黃金期，早點入睡能幫助新陳代謝，對於改善肌膚狀態超有感。

▲▼零成本護膚「5招」，讓你膚質好到破表 。（圖／Unsplash）

#不要動不動用手摸臉

很多人習慣性會摸臉，這個動作恐導致爛臉，若是臉上有痘痘傷口，又加上手上殘留的細菌，很有可能會導致紅腫發炎，這個動作一定要戒掉。

#少吃重口味食物

肌膚好壞其實和食物息息相關，過甜、過鹹，甚至是過油食物都會導致肌膚炎症產生，想要肌膚乖乖，飲食盡量吃清淡一點就沒事。

▲▼零成本護膚「5招」，讓你膚質好到破表 。（圖／Unsplash）

#定期更換床單和枕套

除了做好肌膚清潔，床單和枕套清潔也很重要，肉眼看起來乾淨，事實上塵螨細菌並不少，臉部又常在上面蹭來蹭去，肌膚想不爛都很難。

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關鍵字：

零成本, 護膚, 生活習慣

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