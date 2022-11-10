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就像套上完美濾鏡！最新「蜜粉盤點」，定妝、提亮一次搞定

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▲▼蜜粉盤點。（圖／品牌提供）

▲蜜粉中的細緻珠光，讓肌膚質感大升級。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

好的蜜粉能讓膚質上天堂，蜜粉雖然非必要，但卻能幫肌膚增加質感，除了定妝之外，更有矯正膚色的功能，盤點最近推出的蜜粉新品，哪個是你的最愛呢？

▲▼蜜粉盤點。（圖／品牌提供）

▲SUQQU 晶采艷澤蜜粉，#101，2,300元。

以紫色為底色蜜粉，其中添加著紅色、綠色、藍色珠光的亮燦，讓肌膚在不經意中展現輕透光感。別擔心紫色調蜜粉會讓肌膚變紫，而是能將底妝透明度拉到最高，在意肌膚光澤透亮的你，從這款下手就不會錯。

▲▼蜜粉盤點。（圖／品牌提供）

▲M.A.C 超持妝輕透濾鏡蜜粉，#透亮裸Light，1,480元。

以煙霧般的微米級無重力粉末，搭載獨特雙重聚光柔焦科技，一刷在肌膚上光澤立現，同時具備2款亞洲限定特調，以及1款專業勻膚色選，蠟黃、粉嫩、透亮，所有願望一次滿足。

▲▼蜜粉盤點。（圖／品牌提供）

▲ADDICTION 完美定妝蜜粉（柔光），1,200元。

輕透柔光粉體，打造輕盈無重力底妝，即使重複塗抹也不會泛白，輕刷在肌膚就像套上完美濾鏡，讓膚質輕鬆升級。

▲▼蜜粉盤點。（圖／品牌提供）

▲THREE 柔光極致晶透蜜粉，1,950元。

絲綢般細膩粉質能瞬間融於肌膚，特製的圓弧彈力粉撲，幫助隱形毛孔、調節皮脂平衡，限定新色加強珠光效果，改善暗沉效果很不錯。

▲▼蜜粉盤點。（圖／品牌提供）

▲KOSE 無限肌緻 綻彩花顏限定蜜粉，1,800元。

新添加神經醯胺塗層粉體，上妝和完妝後都能感受到舒適水潤感，在臉上輕輕壓上能幫助吸附多餘油脂，避免因油脂過多導致的暗沉和油光。

►不用花錢！零成本護膚「5招」學起來，讓你膚質好到破表

關鍵字：

蜜粉, 盤點, 定妝, 底妝

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