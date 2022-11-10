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少時秀英「胸前中空」性感造型連發　現場生圖洩「不真實長腿」

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記者王則絲／台北報導

少女時代成員秀英近日登上雜誌《＃Legend》11月號封面，演繹多套性感的造型，包括胸前一線中空的激短禮服、華麗的亮粉色連衣裙⋯⋯畫報釋出後，秀英也親自在IG分享拍攝幕後的情景，其中她穿著不對稱裙裝的造型，一個側身動作展示招牌的修長美腿，連未精修的生圖比例都如此驚人，引發粉絲們驚嘆：「太不真實！」

秀英除了持續團體少女時代的演藝活動之外，同時也於戲劇圈積極發展，今年底將有主演新劇《請發送粉絲信》開播，隨著首播預告釋出，秀英也如火如荼展開宣傳行動。

這回登上雜誌封面便是替新戲做宣傳，秀英憑藉172公分模特身材，駕馭起一套套火辣服裝，封面上先是以來自Net-A-Porter的Rick Owens「胸前中空」迷你裙造型打頭陣，並踩著Giuseppe Zanotti厚底跟鞋將比例更拉長，傾瀉帥氣、性感的氛圍；接著她也換上芭比粉色的Staud平口連衣裙、以及Christopher Kane的蝴蝶結連衣裙，在可愛與女人味之間取最佳平衡。

秀英在IG上分享拍攝當時的一些幕後情景，只見她穿著一件David Koma的不對稱渲染裙裝造型，斜倚在椅子上、一個側身將腿往前方伸出擺拍，在未經修圖的畫面裡比例依然超驚人，讓粉絲們紛紛讚嘆：「太不真實！」、「這個腿是真的存在嗎？」、「名品大長腿。」

▲秀英。（圖／翻攝自IG）

▲秀英。（圖／翻攝自IG）

▲秀英於IG上Po出拍攝幕後照。（圖／翻攝自IG）

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關鍵字：

秀英

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