韓星「妝容搭配方式」公開　Lisa大地色眼影＋裸色唇彩誰畫都好看

文／美人圈

新手常常只關注化妝技巧，卻忽略「化妝搭配方式」也同樣重要！為什麼明星的妝容總是如此和諧、同時修飾臉型及五官？原因就在上下妝容搭配技巧！將妝容大致分成眼妝及唇妝，以4種不同的上下搭配法則，畫出不同風格妝容，也有修飾不同臉型效果！

妝容搭配法則：自然減齡妝容

搭配公式：上淺下淺

上淺下淺是量感最輕的妝容，簡單來說就是眼影與唇彩色系一致、且都是裸色調偏淺的顏色。注意眼影與唇彩要選擇同一個色系，像是眼影選擇暖棕色調、奶棕色等，唇彩就可以選擇奶茶色這種同色系的，搭配起來和諧不突兀，妝感也更加自然。

▲Jennie。（圖／IG@herabeauty_official，下同）

膚色偏白、喜歡冷色調的女孩，眼影可選擇偏粉紫色調的顏色，唇彩則以珊瑚粉、蜜桃色或玫瑰色等做搭配，這樣的妝容不僅搭配度高，也不失少女感，冷調的粉紫色多了一絲夢幻小性感，畫完仙氣飄飄～

妝容搭配法則：Y2K辣妹妝容

搭配公式：上深下深

相較於日常妝容，辣妹妝的色調一定是飽和度比較高的！眼影和唇膏都使用高飽和度凸顯妝容重點，風格會更加強勢獨特！要注意所謂的上深下深，不一定要使用深色調，像是亮片眼影、粉色唇彩等「飽和度較高」的顏色，都是辣妹妝很常使用的色選。

▲辣妹妝。（圖／IG@itzy.all.in.us）

仔細觀察會發現，辣妹妝容代表「泫雅」就經常使用高飽和度的眼影或是眼線，打造特別大膽的眼妝，用性感獨特來形容最合適不過了！唇彩則可以根據眼妝選擇，搭配同樣的色系，讓整體妝容搭配度更高。

▲泫雅。（圖／IG@hyunah_aa）

妝容搭配法則：法式氣質妝容

搭配公式：上淺下重

說到法式，給人的第一印象就是慵懶氣質，最簡單的方法就是隨手塗上亮眼一點的唇膏，整個人馬上顯得有氣色、又有種不經意的慵懶美，和法式風格更契合！很多明星走紅毯都用這種搭配方式，眼妝使用簡單大地色帶出基本輪廓感，唇彩則是使用大紅唇或紅棕色、赤陶色這種比較重的顏色，「上淺下重」的組合讓妝容更顯乾淨高級，十分有氣場！

▲法式氣質妝容。（圖／IG@hongsuzu）

妝容搭配法則：輕歐美混血妝容

搭配公式：上深下淺

一般歐美妝容中都喜歡強調眼妝部分，打造出眼窩的深邃感，再搭配接近皮膚色調的唇彩，使整體妝容重點集中在上半部。想打造「上深下淺」輕歐美混血妝容的話，眼妝以霧面的大地色及深棕色系為主，可以很好的強調眼部輪廓，讓妝感更高級精緻。

▲輕歐美混血妝容。（圖／IG@nmixx_official）

在唇彩的搭配上，建議盡可能以膚色調為主，像是裸色、土色等，與眼妝的大地色調搭配更加和諧，能凸顯眼妝重點，對於五官比較不突出的臉型也非常有修飾效果，誰畫都好看！

▲Lisa。（圖／IG@lalalalisa_m）

延伸閱讀

2022秋冬必收「肉桂奶油色」眼影推薦！YSL、香奈兒聖誕系列絕美，FreshO2美妝版超紅

新手秒學會！平行四邊形眼影畫法，橫向+縱向放大雙眼有感，輕鬆告別腫泡眼、寬眼距

2022秋冬肉桂奶油棕唇彩推薦！DIOR、CHANEL奶棕太嫩，蘭蔻顯白襯膚，這款素顏擦也超美

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載