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SOGO周年慶超市「1小時賺200萬」　百項商品「買一送一」爆人潮

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▲SOGO周年慶首日超市人潮。（圖／記者蔡惠如攝）

▲SOGO周年慶首日超市排出長長人潮，直到下午4點都在管制人數，預估下班後又有一波採買消費者。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／台北報導

SOGO忠孝店今（11／10）周年慶開跑，許多民眾搶買化妝品特惠組，殊不知還有一塊熱門之地從開店前就開始管制人流，就是位於地下三樓的自營超市，為周年慶檔期祭出近百款買一送一商品，吸引許多識貨民眾首日就開始前往搶購，直到下午4點鐘仍在管制人流，人氣不輸化妝品樓層。

SOGO忠孝館自營超市年營收可達6.5億元，也稱為「全台坪效最高超市」，今年進行35年來最大改裝整修，8月正式全區開幕，不但場地變得明亮寬敞，還引進8間全新店面，更因應疫情引入百貨首個「紫外線滅菌推車艙」，改裝後首個周年慶促銷也不手軟，祭出近百項商品買一送一，其中不乏高級生鮮、日本進口的民生用品。

▲SOGO周年慶首日超市人潮。（圖／記者蔡惠如攝）

加上SOGO董事長黃晴雯在周慶首日開店迎賓時表示，為兼顧顧客的需求，頂級超市「Fresh Mart」商品在周慶期間全面凍漲，更強化消費者購買聲勢，雖超市樓層比本館要提早開門，但從開店前就已經人潮爆棚到要管制人流，直到下午4都還在消化排隊人潮。SOGO台灣營運本部資深副總吳素吟表示，預估首日超市的業績可以破3000萬元，等同一小時就有200多萬元業績進帳。

業者表示，截至下午4點，超市最熱賣商品前5名分別是特價599元的麝香葡萄、特價369元的每日一物百益橄欖油、買3送3的黑豆桑厚黑金醬油、特價85元的讚岐烏龍麵，以及中島水產箱購，預估銷量幾乎都是破千份。

▲SOGO周年慶首日超市人潮。（圖／記者蔡惠如攝）

而SOGO周年慶期間超市也推出全台箱購宅配服務，此外中島水產箱購與特定商品，還祭出「團購價分批取」優惠，消費者購買之後可透過明細單，分批前往SOGO取貨，不用怕家中冰箱裝不下，也不需要當場大包小包提回家。

「Fresh Mart」明（11／11）祭出3款「每日一物」，包括黑豆桑缸底醬油550ml特價買3送3、北海逸品秋鮭魚鬆原價240元，特價99元（限量500組）、紅帽子紅帽禮盒原價980元，特價599元（限量500盒、一人限購2盒）。

關鍵字：

SOGO, 周年慶, 周慶, 排隊, 超市

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