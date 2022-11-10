雙11超殺優惠一次看！　NIKE打6折再7折、Jennie同款CK內衣買3送1

實習記者黃麗頻／綜合報導

一年一度的雙11購物節又要到啦！各大品牌也接續推出超殺優惠，要怎麼買才最划算呢？此次《ET FASHION》統整出服裝包款、3C家電、首飾腕錶三大類、共11個品牌的促銷懶人包，讓你敗家不心虛、一次清空購物車都不心疼！

#服裝包款

NIKE

▲NIKE官網共約600款商品跟上雙11優惠！（圖／翻攝自NIKE官網）

NIKE於11月7日至11月11日展開官網「雙十一特惠」，特惠商品最低6折，使用代碼 「NIKESALE 」再享額外7折優惠；共約600款商品跟上這波優惠，此時入手最划算！

Adidas

▲Adidas官網消費滿6,000元加碼抽免費鞋款。（圖／翻攝自Adidas官網）

Adidas同樣祭出雙11狂歡購限定，官網消費滿6,000元加碼抽免費鞋款，還有限量好禮可以拿；在11月13日前於官網購物，任選2件輸入「NOV72」享有72折，3件輸入「NOV68」享有68折。

Calvin Klein

▲CK雙11超殺折扣，馬上下單Get Jennie同款！（圖／翻攝自CK官網,IG＠calvinklein）

美國服裝品牌Calvin Klein在今年雙11活動推出超殺折扣，即日起到11月11日，服裝、配件任2件78折，3件67折，內衣買3送1，除此之外，還全館免運，買越多賺越多，馬上下單Get Jennie同款！

Lululemon

▲Lululemon雙11活動精選單品更下殺5折！（圖／翻攝自Lululemon官網）

加拿大頂級運動品牌Lululemon此次也加入雙11優惠行列，不僅經典款式下殺千元，精選單品更下殺5折，優惠時間至11月14日結束，尺碼售完不補，快手刀購買心儀的單品！

GU

▲GU「雙11狂歡節」最低優惠56折入手大勢單品！（圖／翻攝自GU官網）

日本國民服飾GU於11月4日至11月13日舉辦期間限定「雙11狂歡節」，單筆滿899元享全面免運，更推出每日限時限量搶購活動，最低優惠56折輕鬆入手大勢單品！

ROBINMAY

▲ROBINMAY官網獨家推出7大優惠，想換包包的人就趁現在！（圖／翻攝自ROBINMAY官網）

國民品牌ROBINMAY於11月1日至11月11日舉辦「11.11 Festival」，官網獨家推出7大優惠，包含會員消費滿1,111元即可享免運、最高可享75折優惠等，想換包包的人就趁現在！

Charles & Keith

▲小CK釋出超殺雙11優惠，人氣設計包款最低五折起！（圖／翻攝自Charles & Keith官網）

小資品牌「小CK」CHARLES & KEITH日前釋出超殺雙11優惠，至11月13日，精選經典包款只要花「1,111元」就能帶回家，人氣設計最低五折起，快趁這波優惠買好買滿！

＃3C家電

Dyson

▲Dyson全館滿萬送千，人氣商品享43折起的優惠。（圖／翻攝自Dyson官網）

人氣電器品牌Dyson在官網推出「雙11購物盛典」，從11月8日至11月14日全館滿萬送千，人氣商品享43折起的限時優惠，不僅如此，滿額最高可以現折2,000元，想添購家電的人就趁現在！

CASETiFY

▲CASETiFY多款熱銷商品皆有加入雙11優惠，快來幫手機換新衣！（圖／翻攝自CASETiFY官網）

時尚配件品牌CASETiFY也加入雙11戰場，即日起到11月12日祭出全年最大優惠，買1件85折，買2件75折，買3件或以上享7折優惠；此外，多款熱銷商品皆有加入優惠活動，快來幫手機換新衣！

＃首飾、腕錶

CASIO

▲CASIO「雙11超狂優惠」，神秘錶款現折1,100元！（圖／翻攝自CASIO官網）

CASIO在官網推出「雙11超狂優惠」，從11月2日至11月13日止，熱銷錶款75折起，更有神秘錶款現折1,100元的優惠，此外，註冊新會員再贈1,000元購物金，首次下單還能現折，還不快買起來！

Swarovski

▲Swarovski官網推出雙11活動，精選商品8折起。（圖／翻攝自Swarovski官網）

施華洛世奇（Swarovski）在官網推出雙11活動，即日起至11月11日，精選商品享8折優惠，新註冊會員還能再享9折，想戴上浪漫飾品絕對不能錯過這波優惠！

►最齊全雙11好康！后重生秘帖買30ml送44ml、嬌蘭賣翻的「雙CP」一次擁有