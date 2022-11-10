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韓韶禧意外和「12頭身」張員瑛穿一樣！因「這點」腿長一點不輸

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記者王則絲／台北報導

韓女星韓韶禧日前出發前往泰國曼谷參加瑞士名錶歐米茄（OMEGA）活動，身穿一襲白色平口禮服，仙氣噴發，然而同一款洋裝，女團IVE成員張員瑛，在九月底時也曾於公開活動上穿過。韓韶禧這次與有「12頭身」之稱的張員瑛湊巧撞衫，雖然在身高上處於劣勢，但張員瑛因選穿高筒靴子而截斷了腿部延伸的視覺效果，因此可說韓韶禧是一點都不輸！

▲韓韶禧、張員瑛。（圖／翻攝自IG）

▲韓韶禧出席歐米茄活動。（圖／翻攝自IG）

韓韶禧於活動上選穿來自Rokh設計的白色禮服，胸前平口布料做了類似於蝴蝶結的中線抓皺，加上身後拖曳的長裙襬，都更提升了氣質、優雅感受，韓韶禧不只露出白嫩肩頸，一雙纖細的美腿也很吸睛，利用同色系高跟鞋，使視覺上產生延伸效果，看起來比例極佳，整個人仙氣四溢。

張員瑛於九月底時出席代言珠寶品牌FRED活動，當時她正是穿著同一款裙裝亮相，173公分的張員瑛有「12頭身」超狂比例的稱號，與165公分的韓韶禧相比，身形上的確有優勢，不過張員瑛或許正是想解決「腿太長」的困擾，運用及膝長靴阻斷延伸感，並藉以增添帥氣的元素，讓湊巧與她撞衫的韓韶禧比例看起來一樣的好，一人帶點叛逆、一人則是優雅中帶甜美。

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關鍵字：

韓韶禧, 張員瑛, 撞衫

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