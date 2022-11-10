怡客咖啡推「老媽拌麵套餐」　售價190元起再送優惠券

▲怡客與老媽拌麵聯名推出套餐。（圖／各業者提供）



記者蔡惠如／綜合報導

近期連鎖咖啡怡客宣布與麵食品牌老媽拌麵合作，在店內推出3款特別套餐，包括「老火干貝花雕雞湯麵」、「胡椒麻醬麵」與「老成都擔擔麵」，搭配兩種特製小菜與80元飲品，售價190元起，讓消費者也能在咖啡廳裡吃上川味，此外點套餐還加送限量限定餐點優惠券，讓你嘗鮮又享優惠。

怡客繼上半年與彭園湘菜聯名後，再次推出「名店系列」餐食，與老媽拌麵聯名限量推出三款麵食餐點，包括獲得2022全球快煮麵評比亞軍的「老火干貝花雕雞湯麵」，以及兩款老媽拌麵經典乾拌麵「胡椒麻醬麵」、「老成都擔擔麵」，隨餐還有「椒香川耳」及「紅燒烤麩年輪」兩款小菜與80元飲品，套餐售價從190元至260元不等。

「老火干貝花雕雞湯麵」選用老母雞熬煮6小時高湯，加上金華火腿，鮮甜鹹香；「胡椒麻醬麵」採濃醇的芝麻醬，加上白芝麻低溫烘培研磨，搭配黑胡椒、蕎麥粒點綴，呼應麻醬的香氣；「老成都擔擔麵」以花椒、芥花籽油煉製而成的四川風味醬料調味，椒麻香氣有濃濃的成都風味。

怡客表示，聯名期間於店內點購聯名套餐，即贈送老媽拌麵大安店限量餐點優惠券，怡客門市內也可以購買到此次聯名商品袋裝麵，內含一張80元飲品券，可至全台怡客門市兌換。

可頌品牌八月堂與Hello Kitty近期首度聯名推出限量贈品，11／11起於八月堂全台門市消費不限金額，可加價299元換購「HAZUKIDO X Hello Kitty聯名酷冰杯」；11／25起則可用119元加價換購「HAZUKIDO X Hello Kitty聯名手提袋」。

而11／11起全台八月堂門市也推出Hello Kitty聯名包裝，於活動期間購買滿6入可頌，則可使用聯名包裝Hello Kitty六入盒及手提紙袋，超萌風格讓消費者也能感受可愛的療癒力。