星巴克雙11揪友玩「買一送一」　京站摩斯漢堡薯條加倍送

▲星巴克雙11買一送一，要你揪好友同事一起來。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官方粉絲團、怡客、85度C提供）

記者蔡惠如／綜合報導

星巴克雙11也來湊熱鬧啦！11／11當天只要找一位好友湊齊身分證1111數字，即可享買一送一優惠，就是要你跟好友黏TT，當天身分證有11的大家應該會人氣爆棚喔，此外怡客咖啡也推限定商品第二杯只要11元，85度C則有連續兩天買二送一，京站內的摩斯漢堡薯條也有買一送一，還有燒肉like、Haagen-Dazs都有優惠，記得就是這禮拜五喔，大家一起喝起來迎接小周末！

星巴克在11／11當天推出「揪好友身分證雙11 好友分享」優惠，在活動當天從上午11點到晚上8點，消費者持含有身分證字號的證件「最多2張」，裏面加起來內含有4個「1」的阿拉伯數字，即可享有兩杯特大杯風味、冰熱皆一致的特定飲料，其中一杯由星巴克招待。

本次的關鍵字就是「4個1」，以及「特大杯」飲品，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取，此外還有產品不列入優惠之列喔，包括星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、可可綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、松露巧克力冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、太妃核果風味那堤、太妃核果風味冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、薄荷摩卡咖啡都不是優惠品項。

而車道服務、管制區門市、以及青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、草山、科教館、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、龍門、新莊思源、竹北自強、市政、彰化金馬、岡山、板橋車站、西湖休息站、泰安南、泰安北、南投休息站、芎林文德、宜蘭宜興、高雄博愛、高雄大寮、台東大武、關廟南、東山休息站、桃園總圖、五甲、淡海門市也未提供此優惠。

▲連鎖咖啡雙11優惠，怡客要價110元起的沙漠湖鹽焦糖拿鐵，第二杯只要11元。

為迎合民眾在雙11折扣季的優惠好心情，怡客咖啡從11／11至11／21連續11天期間，推出「沙漠湖鹽焦糖拿鐵、黃金蕎麥茶第二杯11元」優惠，消費者只要至全台實體門市，購買沙漠湖鹽焦糖拿鐵、黃金蕎麥茶同品項、容量、冰熱規格，即可享第二杯11元優惠。

沙漠湖鹽焦糖拿鐵原價110元至120元、黃金蕎麥茶原價100元至110元，若使用第二杯11元優惠，可直接現省89元至109元不等，其優惠不適用於外送平台或與其他優惠併用，也無法適用於寄杯服務。

85度C針對雙11話題，也從11／10、11／11連續兩天推出飲品優惠，優惠期間至全台門市購買大杯黑鑽咖啡，原價160元，特價111元，另外同時在85 Cafe APP跨店取，也推出中杯伯爵鮮奶茶和中杯比利時伯爵可可買2送1活動，每天上午11點開賣，限量各1111組。

黑鑽咖啡以現萃咖啡液製成香濃咖啡凍，搭特調咖啡，大杯原價80元，優惠2天推出2杯特價111元，每人限購三組，寄杯辦法依各門市公告為主，另APP跨店取同步推出線上優惠，中杯伯爵鮮奶茶和中杯比利時伯爵可可，可享買2送1，每天早上11點開賣，各限量1111組售完為止，會員每日各限購一組，可透過社群媒體轉贈，到全台任一家門市兌換（不含外島），兌換期限至明年1／31止。

而雙11適逢京站更加碼推出，當日美食買一送一等優惠，包括摩斯漢堡L號薯條買一送一、Haagen-Dazs外帶創意聖代第二件只要11元、燒肉like前111名入店享牛五花套餐特價111元、Mia C'bon超市21款特定商品享買一送一優惠。