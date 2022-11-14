GUESS男女香下殺799元　被譽為「100%回頭香」的神物是它

文／C編

香水可以展現出一個人的個性跟穿搭品味，尤其是大品牌香水，常常都是由厲害的調香師，調配出不容易撞香、也不容易落於俗套的香氣，「Her森森」推出「GUESS 異國香調浪漫呈現」活動，有多款香水可選，最殺低至799元一瓶，買來自用或是年末送人都是首選。

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▲GUESS 異國香調浪漫呈現，799元起，點我購買。



【推薦香水NO.1】GUESS 瑰麗風華女性淡香水，100ml，原價2900元、特價999元

這支瑰麗風華女性淡香水，是GUESS在2020年春季的作品，即使已經推出兩年，香味依舊很受歡迎，水果香花調的氣息運用義大利檸檬、黑醋栗、榅桲展現出充滿挑逗氛圍的前調，接下來茉莉、木蘭花、絲柏木、鈴蘭緩緩注入，增添花團錦簇的質感，最後鳶尾花、苔蘚、檀香、麝香，為整體香調打造性感迷人的韻味。

【推薦香水NO.2】GUESS 女郎淡香水，100ml，原價2050元、特價799元

香味跟包裝呈現出來的嬌豔花朵一樣，由著名調香師Laurent Le Guernec透過覆盆子花蜜、甜瓜、佛手柑霧，融合巴西天堂蘭、普羅旺斯刺槐、百合，尾韻澳洲檀香、馬達加斯加香草，展現出充滿年輕活力，又很嬌媚的女人味。

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【推薦香水NO.3】GUESS 極動能男香禮盒（淡香水100ml＋噴霧170g），原價2550元、特價999元

被譽為是「100%回頭香」的極動能男性淡香水，是一款適合運動型男的東方馥奇調香氣，運用明亮繽紛的葡萄柚、柑橘帶來清爽前味，接著，草木香氣鼠尾草與迷迭香展現出乾淨舒爽的氣息，尾韻以香草、麝香，讓木質調性更為凸顯，是一款讓人難以抗拒的誘惑男香。