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台中日光溫泉會館一人才2199元　隨時泡湯、包早餐宵夜看星空太爽

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文／C編

現在出門旅遊，拍照打卡必不能少，不僅要吃好、住好、玩好，連設施都要夠「網美」才能讓人盡興而歸，提到秋冬，最少不了的行程就是「泡湯」，這次，「Her森森」嚴選了「台中日光溫泉會館生活館豪華客房1泊2食雙人入住」，不僅可以無限次享受裸湯，超美SPA池更是很多人拍照紀念的聖地，當然一定要衝。

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▲Her森森,台中,台中日光溫泉會館,日光,溫泉,泡湯,SPA,。（圖／Her森森）

▲台中日光溫泉會館 生活館豪華客房1泊2食雙人入住，原價8800元、特價4399元，點我購買

台中日光溫泉會館位於北屯區大坑風景區，是很多人都會前往觀光的自然景點，而佔地1萬4000坪的日光溫泉會館，共有52間豪華客房、38間精美湯屋，當然還有DIY手作教室、棋藝室桌遊區、健身區、閱讀區、室內兒童遊戲區等等，想要小倆口放鬆或是帶小孩度假都沒問題。

其中，最受到網友喜愛的就是「SPA大眾泡湯池」，戶外大面積SPA池倒映出藍色天空，在岸上拍或是下水拍都很美，各種不同噴灑效果的水療噴頭設計，滿足想要按摩舒緩身心的人，重點是更衣間、置物櫃都乾淨又整齊，讓人用起來相當舒適。

不太敢秀身材的人，日光溫泉會館也在豪華客房提供獨立室內泡湯池，灰黑建材設計的方形浴缸夠大又有質感，讓人隨時想泡就泡，累了躺床休息一下，吃點美食再繼續，可以說是人間最奢華的享受。

當然這次套裝票券還包了2次餐食，尤其是館內的「星夜食堂」更是網友一致大推的地方，戶外草原風格打造出宛如露營感的空間，點杯飲料、吃點零嘴，享受專屬台中的絕美星空，真是放鬆又療癒。

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▲Her森森,台中,台中日光溫泉會館,日光,溫泉,泡湯,SPA,。（圖／Her森森）

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「Her森森」推出「台中日光溫泉會館 生活館豪華客房1泊2食雙人入住」，原價8800元、特價4399元，包含早餐加宵夜，一個人只要約2199元，帶家人或是夫妻情侶一起前往，都是假期最好的安排。

關鍵字：

Her森森, 台中, 台中日光溫泉會館, 日光, 溫泉, 泡湯, SPA

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