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換季就過敏？營養師曝10大「抗過敏營養素」　多吃蘋果能改善

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▲▼ 營養師曝10大「抗過敏營養素」 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

▲營養師表示，吃對營養素有助改善過敏情況。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unsplash、pexels

有些人一到換季就容易過敏，皮膚搔癢、打噴嚏、鼻塞等狀況樣樣來，尤其最近天氣不穩定，讓過敏的狀況更嚴重，有時還影響到生活，讓人好困擾！知名營養師高敏敏就表示，飲食是輔助控制過敏的一大關鍵，容易過敏者可以試試多攝取10大「抗過敏營養素」，吃對食物能幫助改善過敏、發炎情況，提升免疫力，幫你遠離過敏危機。

▲▼ 營養師曝10大「抗過敏營養素」 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃蘋果

蘋果多酚可以改善換季過敏，建議每天吃一顆蘋果，一顆通常就有200～500mg的蘋果多酚含量。

＃綠葉菜

綠葉菜含有豐富葉綠素，建議每天吃一碗半的蔬菜，或是海藻類植物也很棒，不只能改善過敏症狀，也能補充每日膳食纖維所需。

▲▼ 營養師曝10大「抗過敏營養素」 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃番茄

番茄中含有豐富類胡蘿蔔素，像是番茄紅素、β胡蘿蔔素等，還有如類黃酮、酚酸等多酚，都可以幫助抗過敏，提升生活品質。

＃維他命C

維他命C能強化人體黏膜細胞，增加自身免疫力、減少過敏原入侵，建議可以多吃芭樂、奇異果、柑橘類等水果來補充。

＃維他命D

維他命D可幫助改善過敏，建議多出門走走曬太陽，若是沒有陽光的日子，就多吃魚、牛奶、蛋黃、菇類等食物。

▲▼ 營養師曝10大「抗過敏營養素」 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃維他命E

可以攝取各種堅果種子食物，幫助抗發炎、降低過敏情形。

＃益生菌

雖然益生菌沒辦法完全根治鼻過敏，但能做到改善症狀，也是不錯的營養素。建議可以補充優酪乳、優格，至於營養補充品可視個人需求。

＃MSM有機硫化物

MSM有機硫化物能緩解季節性過敏，而大蒜、洋蔥、蘆筍、甘藍、蛋白質類食物中就含有此營養素。

▲▼ 營養師曝10大「抗過敏營養素」 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃槲皮素

槲皮素是一種來自植物的多酚類成分，也是天然抗組織胺，能有效抗過敏，建議從莓果、秋葵、青蔥、洋蔥等食物中攝取。

＃共軛亞麻油酸(CLA)

攝取適當的共軛亞麻油酸除了能降低過敏症狀，也可以減少抗過敏藥物的攝取，建議從紅花籽油、葵花油、羊肉、牛肉、乳製品等食物中補充，但最重要的還是要遵循醫囑，將飲食當輔助。

▲▼ 營養師曝10大「抗過敏營養素」 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

高敏敏也提醒，要確實做到抗過敏，最大的重點還是要以天然食物為主，並持續吃1～3個月調整體質，雖說不能改變基因和大環境，但飲食是輔助控制過敏的根本。

另外，除了多攝取「抗過敏營養素」，也可從少吃會讓身體發炎的食物下手，像是加工食品、不新鮮海產或易過敏食物，還有過量咖啡因及甜食也要避免，容易讓身體脫水、細胞保水力下降，使肌膚更乾燥、敏感搔癢。

▲▼ 營養師曝10大「抗過敏營養素」 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

最後，吃好、睡好、放鬆心情也很重要，疲勞和壓力都會讓免疫力變差，使過敏情形惡化，還要勤打掃環境，尤其常接觸的毯子、棉被、衣服更要洗乾淨，減少過敏原殘留量。

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關鍵字：

換季, 過敏, 敏感, 鼻塞, 搔癢, 飲食, 改善, 預防, 營養師, 高敏敏

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