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凱特王妃變「同色控」全身綠　亮點紅花胸針送小朋友

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▲▼ 凱特王妃 。（圖／路透社）

▲凱特王妃近期變成「同色控」，由裡而外都是軍綠色裝扮。（圖／路透社）

記者陳雅韻／綜合報導

英國凱特王妃邁入秋季後變「同色控」，繼日前造訪英格蘭北部的斯卡布羅（Scarborough）一身駝色系造型，昨現身照顧0至5歲兒童的Colham Manor兒童中心，則是由裡而外全是軍綠色裝扮，唯一亮點是紀念在世界大戰不幸喪生軍民的紅色罌粟花胸針，有3歲小男童好奇這朵花的由來，她耐心解說也將小花送給他，並小心將針交給小男孩的母親，顯現她溫柔貼心的一面。

▲▼ 凱特王妃 。（圖／路透社）

▲凱特王妃穿約1,300元的Mango綠色針織洋裝，巧搭Ralph Lauren腰帶增添時尚感。（圖／路透社）

昨凱特王妃所穿的軍綠色羊毛大衣為倫敦品牌HOBBS之作，設計靈感源自軍裝外套，內搭則是平價品牌Mango約1300元的針織洋裝，她巧搭Ralph Lauren寬版皮帶增添時尚感，而她的配件也全是軍綠色，搭配Jimmy Choo鱷魚紋手拿包與Gianvito Rossi高跟鞋也完美呼應服裝。

▲▼ 凱特王妃 。（圖／路透社）

▲凱特王妃蹲下與3歲小男孩聊天，並將自己的罌粟花胸針送給他。（圖／路透社）

與威爾斯親王威廉育有3個孩子的凱特王妃，面對小朋友展現無比愛心，踩著三吋高跟鞋的她蹲下與3歲小男孩親切對話，告訴男孩她的名字，並機會教育向小朋友介紹外套上紅色罌粟花胸針的涵義，最後將胸針送給他。

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凱特王妃

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